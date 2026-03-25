El Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales informó que, en febrero del 2026, se registraron 1,378 emergencias a nivel nacional, 1,292 de ellas ocasionadas por fenómenos naturales.

Del total de emergencias, el 65.4% fueron causadas por lluvias intensas (901), el 6.9% por deslizamientos (95), el 5.8% por vientos fuertes (80), el 4.1% inundaciones (56), el 3.3% por erosiones (46) y el 2.8% por bajas temperaturas (39).

Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en dicho mes las emergencias ocasionadas por fenómenos antrópicos fueron 86, de las cuales el 5.7% corresponden a incendios urbanos e industriales (78), 0.4% accidentes de transporte (6) y 0.2% por explosión e incendio forestal (1 en cada caso).

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Comparándolas con enero del 2026, se observa un incremento de 55.5% emergencias y una disminución de 50.9% en comparación con febrero del año anterior (2,809).

Asimismo, se registraron 22 personas fallecidas, 660 personas heridas, 6,814 personas damnificadas, 69,977 personas afectadas, 29,174 viviendas afectadas, 531 viviendas destruidas y 435 hectáreas de cultivos destruidas.

Radiación solar en febrero de categoría muy alta para la salud

La ciudad de Lima registró, en febrero de 2026, una categoría de exposición de radiación ultravioleta muy alta para la salud, el cual fue de un valor de 10 del índice UV-B, que tuvo una variación de 42.9% respecto a lo registrado en febrero 2024, donde se registró un valor de 7 (categoría de exposición: alta).

El índice de radiación ultravioleta en Lima durante febrero de 2026 presentó un valor máximo de 11, considerado como una categoría de exposición extremadamente alta para la salud, resultado alcanzado el sábado 14 de febrero. Comparándolo con el valor máximo mensual de febrero de 2024 (8), hubo una variación de 37.5%.

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) no registró información respecto a los índices de radiación ultravioleta de junio de 2024 a marzo de 2025, debido al mantenimiento de la estación meteorológica, por lo que no se cuenta con indicadores que correspondan a febrero de 2025.

Temperaturas más bajas en Puno, Tacna, Arequipa, Junín y Pasco

En febrero de 2026, el Senamhi monitoreó heladas meteorológicas en 12 estaciones de todo el país, registrándose más días con heladas en Puno, la estación Crucero Alto (20 días), Cojata (13 días), Mazo Cruz (11 días), Santa Rosa (4 días) y Macusani (3 días); en Tacna, en Chuapalca (16 días); en Arequipa, la estación Pillones (9 días), Salinas (6 días), Imata (5 días) y Tisco (1 día); en Junín la estación Laive (2 días); y en Pasco la estación Cerro de Pasco (1 día).

Las temperaturas más bajas (mayor intensidad registrada) se reportaron en las estaciones de Chuapalca (-8 °C), Mazo Cruz (-5.4 °C); Pillones (-3.8 °C), Cojata (-2.7 °C); Crucero Alto, Salinas y Santa Rosa (-2.0 °C cada uno), Imata (-1.8 °C), Macusani (-1.4 °C), Tisco (-1.3 °C), Laive (-0.2 °C) y finalmente Cerro de Pasco (0 °C).