El Gobierno del presidente José María Balcázar dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de ocho regiones del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente al peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 039-2026-PCM, alcanza a distritos de las regiones Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, y tendrá una vigencia de sesenta días calendario a partir del 20 de marzo de 2026.

La prórroga permitirá continuar con la ejecución de acciones inmediatas y necesarias orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como a la respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el apoyo con maquinaria pesada y la entrega de insumos para la recuperación de actividades productivas.

De acuerdo con los informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales continúa superada por la magnitud de las emergencias, lo que hace necesaria la intervención articulada del Gobierno Nacional.

En ese marco, diversas entidades del Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos subnacionales, continuarán desplegando acciones para proteger a la población, salvaguardar la infraestructura y mitigar los impactos de los eventos climáticos.