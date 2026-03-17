Son 72 las personas que han fallecido a causa de las lluvias intensas registradas en el país y de los peligros asociadas a estas, informó este lunes 16 de marzo el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

En declaraciones a Andina, el funcionario indicó que la zona norte del país, así como áreas de la sierra, continúan sufriendo los embates de la naturaleza.

Sostuvo que el incremento del número de fallecidos, registrado en comparación al que se tenía durante la semana pasada se debió, entre otros factores, al deslizamiento ocurrido en la víspera en Pataz, que produjo la muerte de tres personas.

Con respecto a la situación que en dicha localidad del departamento de La Libertad se viene dando, señaló que personal de defensa civil de “primera respuesta” actúa para mitigar los riesgos, movilizándose a través de un helicóptero, a lo cual se suma el apoyo logístico que brinda el gobierno regional y el municipio correspondiente.

Señaló también que en Ayabaca, localidad piurana en la que también se han registrado fallecimientos a casusa de deslizamientos, se trabaja en labores de asistencia y prevención.

Más estadísticas

De igual forma, Vásquez Guerrero dio cuenta de que, hasta el momento, las lluvias han dejado a 23,788 damnificados, además de 1,149 viviendas destruidas.

Las escuelas que también han quedado destruidas suman 82, mientras que 7 establecimientos de salud se encuentran inhabitables.

La afectación a la agricultura y la ganadería está representada en la pérdida de 23,474 animales perdidas y de 2,133.56 hectáreas de cultivo.

Con respecto a la infraestructura afectada, 215.18 kilómetros de vías vecinales quedaron destruidos. Las vías urbanas que han corrido similar suerte suman 21.11 kilómetros, informó el jefe del Indeci.

En cuanto a los puentes afectados, 63 de tipo peatonal están destruidos y 40 puentes vehiculares se encuentran en similar situación, indicó Vásquez.