El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el Gobierno ha iniciado el traslado de más de 300 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias, huaicos y desbordes registrados en diversas regiones del país.

El jefe del Indeci, Luis Vásquez, señaló que siete camiones cargados con suministros partieron hacia diferentes zonas del territorio nacional con el objetivo de reforzar la asistencia a las familias damnificadas.

Según explicó el funcionario, los envíos se dirigen principalmente a las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Huancavelica, donde existen almacenes estratégicos desde los cuales se realizará la distribución hacia otras áreas afectadas, sobre todo en el norte del país.

Entre las zonas que recibirán apoyo adicional figuran Piura y Tumbes, que en los últimos días han registrado lluvias intensas.

Ayuda también para Ayacucho

Vásquez indicó que el apoyo humanitario también alcanzará a la región Ayacucho, donde hace tres días ya se enviaron alrededor de 10 toneladas de ayuda para atender a las familias afectadas por las precipitaciones.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se despacharán 15 toneladas adicionales para reforzar la asistencia en esa región.

Vecinos de Arequipa participan en las labores de limpieza luego de que fuertes inundaciones arrasaran con todo a su paso. Foto: Omar Cruz /@photo.gec

Kits familiares para damnificados

Gran parte de la ayuda enviada corresponde a bienes no alimentarios destinados a la atención inmediata de los damnificados.

De acuerdo con el titular del Indeci, los cargamentos incluyen kits familiares compuestos por carpas con capacidad para cinco personas, camas, colchones, mesas plegables y una cocina básica con balón de gas.

También se han enviado utensilios de cocina, artículos de aseo personal y bidones para almacenamiento de agua, implementos destinados a cubrir las necesidades básicas de las familias que han perdido sus viviendas o han resultado afectadas por los desastres.

Más de la mitad del país en emergencia

El funcionario recordó que el 62% de los distritos del país se encuentra en estado de emergencia debido a las lluvias, huaicos y desbordes registrados durante la actual temporada.

Esta declaratoria permite que los gobiernos regionales y locales dispongan de recursos y medidas excepcionales para ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

LEA TAMBIÉN: Gobierno designa a Luis Enrique Vásquez Guerrero como nuevo jefe del Indeci

Vásquez señaló que, hasta el momento, las emergencias vinculadas a las lluvias han dejado más de 60 fallecidos, además de personas desaparecidas en diferentes regiones.

En ese contexto, indicó que continúan las labores de rescate en Ayabaca, donde un deslizamiento de tierra afectó a una minivan. En el lugar participan equipos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, la Policía Nacional y el Ejército, que trabajan en la búsqueda de posibles víctimas y en la remoción de escombros.