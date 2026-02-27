La designación se produce luego de que Luis Arroyo Sánchez, quien se desempeñaba como titular del Indeci, fuera juramentado como ministro de Defensa. Foto: Difusión.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa (Mindef), designó a Luis Enrique Vásquez Guerrero en el cargo de jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

publicada en el boletín Normas Legales. El dispositivo lleva la firma del presidente José María Balcázar y del titular del Mindef, Luis Arroyo Sánchez.

Como se recuerda, Arroyo se desempeñaba como jefe del Indeci, por lo que, al ser juramentado como ministro del sector Defensa, el cargo quedó vacante.

Luis Enrique Vásquez Guerrero es general de brigada del Ejército del Perú y, antes de su designación, ocupaba el cargo de gerente general en el Indeci.

Además, anteriormente se desempeñó como comandante general del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército (Coadne).

