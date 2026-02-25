Los efecto desiguales en las regiones podrían ampliarse a nivel nacional si persiste el fenómeno. (Foto: Andina)
El mapa del Perú vuelve a llenarse de alertas a causa de los huaicos y deslizamientos. Las lluvias intensas han activado quebradas y obligado a cerrar tramos clave de la red vial. Así, regiones como Piura y Arequipa registran serias restricciones de transitabilidad.

