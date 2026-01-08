Las expectativas del clima para el cultivo de arroz siguen siendo favorables en la zona costera hasta febrero.
Las expectativas del clima para el cultivo de arroz siguen siendo favorables en la zona costera hasta febrero.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

La producción agropecuaria del Perú, que desde mediados del 2025 se venía incrementando a tasas de dos dígitos, perdió velocidad en octubre último, con un crecimiento de 1.9% frente a igual periodo del 2024, a la par que “prendía” la nueva campaña agrícola 2025-2026 (que arranca cada agosto).

TE PUEDE INTERESAR

Arándanos, uvas y más: los cultivos que se perfilan como las frutas más exportadas
Inka’s Berries suma dos socios inversores para respaldar crecimiento en mercado de arándanos
Puerto de Paita envía cerca de la mitad de arándanos exportados por Perú en el 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.