Uvas, paltas y arándanos lideran la agroexportación peruana. Foto: Andina
Desde el 2010 hasta 2024, las agroexportaciones peruanas crecieron 11% anualmente —en promedio— y las chilenas, 6.1%, en datos del Midagri recogidos por Andina.

“De mantenerse esa misma tasa de crecimiento, sin que interrumpan otros factores, en el 2025 Perú estaría exportando un valor de 10,194 millones de dólares, superando ligeramente a Chile que estaría exportando 9,979 millones”, según un reporte del Midagri.

Según la cartera, los estimados anteriores señalaban el 2027 como el punto de quiebre en que Perú superaría a Chile, pero el crecimiento sostenido del valor de los despachos locales avizoran un panorama más favorable para nuestro país luego de “haberse adelantado dos años la velocidad de crecimiento”.

Si bien Chile se mantiene como un gran exportador de cerezas, kiwis, ciruelas, manzanas, arándanos, paltas, uvas y espárragos; Perú tiene un crecimiento sostenido de sus despachos de arándanos, paltas, uvas, cítricos, mangos, espárragos, aceitunas, alcachofas, ajos, café, cacao y banano.

El Midagri precisa que el arándano es el primer producto, considerando que actualmente representa el 24.7% del total

Los datos:

El despacho de paltas creció a una tasa promedio anual de 21.2% en el caso del Perú —frente al 6.4% para Chile—.

Las uvas alcanzaron los US$ 1,705 millones en el 2024 —por encima de los US$ 1,341 de las uvas chilenas—.

