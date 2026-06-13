El Poder Ejecutivo informó que viene ejecutando 281 intervenciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), para las cuales se ha destinado un presupuesto superior a S/ 331 millones durante el 2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de esta zona del país.

El anuncio se realizó durante la XII Sesión Ordinaria Descentralizada de la Comisión Multisectorial Permanente VRAEM Productivo, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, José Arroyo, en el distrito de Unión Asháninka, provincia de La Convención, en Cusco.

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Durante la reunión, el jefe del Gabinete destacó que la comisión busca articular acciones en sectores clave como agricultura, infraestructura vial, desarrollo productivo y acceso a servicios básicos . Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de concretar proyectos considerados prioritarios para la población de la zona.

Por su parte, el alto comisionado para el desarrollo del VRAEM, Raúl Hoyos de Vinatea, detalló que S/ 141 millones del presupuesto total serán destinados exclusivamente a iniciativas productivas vinculadas a actividades agrarias y turísticas, con la finalidad de promover mayores oportunidades económicas para los habitantes de la región.

El Ejecutivo informó que destinará más de S/ 331 millones para financiar 281 intervenciones en el VRAEM durante el 2026. Foto: PCM.

En ese contexto, Arroyo señaló que el fortalecimiento de la conectividad será uno de los principales ejes de trabajo del Gobierno. Indicó que se impulsarán proyectos viales que permitan facilitar el traslado de la producción local hacia los mercados y contribuir al crecimiento económico de las comunidades.

La sesión contó con la participación de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, así como de representantes de los sectores Vivienda, Salud, Transportes y Producción. También asistieron autoridades locales, representantes de mancomunidades del VRAEM y funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Como parte de las actividades programadas, se formalizó un convenio de cooperación entre la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, orientado a fortalecer el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas en la jurisdicción.

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Además, se entregaron certificaciones de competencias laborales a 40 productores de la zona dedicados a las cadenas de cacao, café, apicultura, acuicultura y panificación. La acreditación, validada por Devida, busca fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios y respaldar el desarrollo de emprendimientos formales.

La jornada concluyó con una feria interinstitucional en la plaza principal del distrito, donde más de veinte entidades públicas brindaron orientación, servicios y atención directa a la ciudadanía, además de promover la oferta productiva local.