Cancillería. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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A través de una norma publicada este jueves en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano, se dispuso el nombramiento de Eric Anderson Machado como nuevo viceministro de Relaciones Exteriores.

La precisa que su nombramiento como vicecanciller será efectivo a partir del 13 de junio del 2026.

Dicha norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar, con el refrendo del canciller Carlos Pareja.

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Cabe señalar que Anderson Machado se desempeña actualmente como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se emitió otro dispositivo para dar término a su nombramiento en este cargo.

Además, mediante otra se dieron por concluidas las funciones del embajador Félix Denegri Boza como vicecanciller de la República a partir del 12 de junio, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación.

De igual modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, en otro dispositivo, el pase a retiro de Denegri Boza desde el 13 de junio, por cumplir 70 años de edad en la fecha mencionada.

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