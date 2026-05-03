Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En las últimas semanas se conocieron denuncias de peruanos que habrían sido llevados a Rusia con falsas ofertas de trabajo en seguridad, cocina o labores de apoyo, para luego ser enviados al frente de guerra contra Ucrania.

Testimonios recogidos por medios describen una red que captaba, incluso en provincias, a peruanos mediante redes sociales, prometiendo sueldos de entre 2,000 y 3,000 dólares mensuales.

Ante estas versiones, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar por presunta trata de personas.

Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que detalla las acciones consulares adoptadas en favor de los peruanos que se desplazaron a prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras.

que se presentaron ante la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú, quienes recibieron asistencia y protección con alojamiento y alimentación.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Para este domingo 3 de mayo está prevista la llegada al país de un connacional adicional, mientras que el lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos que partieron de Moscú con el auxilio de funcionarios de la embajada y bajo protección consular.

A ello se suman otros dos connacionales que aún tienen retorno pendiente, el cual se espera concretar en los próximos días, de acuerdo con el mismo pronunciamiento oficial.

En un comunicado del sábado por la noche, Cancillería atribuyó estos avances a las gestiones del embajador del Perú en la Federación de Rusia y de la Sección Consular en Moscú

La Embajada del Perú en Rusia ha puesto a disposición el correo electrónico sconsularperu@mail.ru, el número +7 985 389 06 60 (desde celular), 8 985 389 06 60 (desde teléfono fijo en Rusia) y el enlace de WhatsApp wa.me/+79853890660 como canales directos de contacto.

TE PUEDE INTERESAR

Embajada de Rusia anuncia medidas para obtener información de peruanos que servirían en su ejército
Cancillería solicitó información sobre peruanos que prestan servicios militares en Rusia
China se opone a sanciones de UE contra empresas relacionadas con Rusia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.