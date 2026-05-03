En las últimas semanas se conocieron denuncias de peruanos que habrían sido llevados a Rusia con falsas ofertas de trabajo en seguridad, cocina o labores de apoyo, para luego ser enviados al frente de guerra contra Ucrania.

Testimonios recogidos por medios describen una red que captaba, incluso en provincias, a peruanos mediante redes sociales, prometiendo sueldos de entre 2,000 y 3,000 dólares mensuales.

Ante estas versiones, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar por presunta trata de personas.

Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que detalla las acciones consulares adoptadas en favor de los peruanos que se desplazaron a prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras.

Según la Cancillería, en las últimas dos semanas se concretó “el retorno al Perú de dieciocho connacionales” que se presentaron ante la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú, quienes recibieron asistencia y protección con alojamiento y alimentación.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Para este domingo 3 de mayo está prevista la llegada al país de un connacional adicional, mientras que el lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos que partieron de Moscú con el auxilio de funcionarios de la embajada y bajo protección consular.

A ello se suman otros dos connacionales que aún tienen retorno pendiente, el cual se espera concretar en los próximos días, de acuerdo con el mismo pronunciamiento oficial.

En un comunicado del sábado por la noche, Cancillería atribuyó estos avances a las gestiones del embajador del Perú en la Federación de Rusia y de la Sección Consular en Moscú

La Embajada del Perú en Rusia ha puesto a disposición el correo electrónico sconsularperu@mail.ru, el número +7 985 389 06 60 (desde celular), 8 985 389 06 60 (desde teléfono fijo en Rusia) y el enlace de WhatsApp wa.me/+79853890660 como canales directos de contacto.