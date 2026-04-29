Perú rectifica declaración del Grupo de Lima sobre la soberanía de Venezuela. Imagen de la sede de Cancillería de Perú. (El Comercio - Juan Ponce)
Perú rectifica declaración del Grupo de Lima sobre la soberanía de Venezuela. Imagen de la sede de Cancillería de Perú. (El Comercio - Juan Ponce)
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Redacción Gestión
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que “decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas” de dicho país.

Mediante un comunicado, l

Esto se da luego de que haberse reportado varias denuncias sobre la presunta captación mediante engaños para participar en la guerra contra Ucrania.

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“Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”, se lee en el pronunciamiento.

La entidad diplomática precisó que, en la reunión,

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Paralelo a ello,

Asimismo, ante la gravedad de las denuncias hechas por familiares en el país, la Cancillería anunció la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc para dar seguimiento a cada caso dentro de sus atribuciones.

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Este grupo estará conformado por representantes del del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, el cual tiene como objetivo principal investigar los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes asociados al reclutamiento de ciudadanos peruanos.

Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba
Imagen de la fachada de la sede de Cancillería, en Lima, Perú. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

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