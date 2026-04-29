El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó, de manera formal, a Rusia información urgente sobre la ubicación y el estado de salud los ciudadanos peruanos que “decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas” de dicho país.

Mediante un comunicado, la Cancillería señaló que este pedido se formuló tras una reunión en Lima con el encargado de negocios de la Embajada de Rusia, a quien se entregó una lista de peruanos registrados ante el consulado.

Esto se da luego de que haberse reportado varias denuncias sobre la presunta captación mediante engaños para participar en la guerra contra Ucrania.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.



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“Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”, se lee en el pronunciamiento.

La entidad diplomática precisó que, en la reunión, los directores generales de Comunidades Peruanas en el Exterior y de Europa recordaron al representante ruso que, según la Constitución peruana, cualquier ciudadano necesita autorización previa de la Cancillería para integrarse a fuerzas armadas extranjeras.

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Paralelo a ello, la Cancillería precisó que el embajador peruano en Moscú ha sido instruido para intensificar las gestiones directas con las autoridades rusas, con el objetivo de abordar esta problemática.

Asimismo, ante la gravedad de las denuncias hechas por familiares en el país, la Cancillería anunció la creación de un Grupo de Trabajo ad hoc para dar seguimiento a cada caso dentro de sus atribuciones.

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Este grupo estará conformado por representantes del del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, el cual tiene como objetivo principal investigar los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes asociados al reclutamiento de ciudadanos peruanos.