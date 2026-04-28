El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asistiendo al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asistiendo al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
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Agencia Bloomberg
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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, confirmó una política que exige a los soldados quitarse la vida en el campo de batalla para evitar ser capturados mientras combaten en la guerra de Rusia contra Ucrania.

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