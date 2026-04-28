Durante un acto para inaugurar un memorial en Pionyang dedicado a los norcoreanos caídos en combate, Kim mencionó en dos ocasiones a soldados que “se inmolaron”, según un informe de la agencia oficial Korean Central News Agency.

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“Los héroes que optaron sin vacilar por la autoinmolación, el ataque suicida para defender el gran honor” fueron elogiados por Kim en el discurso dirigido a familias de fallecidos y altos funcionarios rusos. “No esperaban ninguna compensación, aunque realizaron hazañas destacadas”, añadió. “Murieron una muerte heroica”.

Kim firmó en 2024 un pacto militar con el presidente ruso, Vladímir Putin, que incluye una cláusula de defensa mutua. Desde entonces, agencias de inteligencia de Corea del Sur y occidentales estiman que Pionyang ha enviado al menos 10,000 soldados y decenas de miles de contenedores de armas para ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Se cree que Corea del Norte ha sufrido numerosas bajas, con miles de muertos en combate.

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La revelación de Kim esta semana sigue a informes que indicaban que las tropas norcoreanas capturadas por Ucrania tenían la orden de quitarse la vida para evitar convertirse en prisioneros de guerra. Esos reportes citaban tanto a la inteligencia ucraniana como a un soldado norcoreano capturado.

Corea del Norte también ha intensificado este año sus pruebas de armamento, incluidas las de misiles balísticos de corto alcance, y probó su nuevo sistema de armas mar-superficie. Esto ocurre en medio de crecientes preocupaciones por la experiencia real de combate que su ejército está adquiriendo al luchar junto a Rusia.

A principios de este mes, Pionyang afirmó haber probado múltiples misiles Hwasong-11 —un tipo de misil de corto alcance también conocido como KN-23 o KN-24— que, según Ucrania, Corea del Norte suministró a Moscú para su uso en la guerra contra Kiev.