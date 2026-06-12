La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que, debido al clima adverso, se encuentra pendiente el traslado de 9 actas electorales desde Yaquerana, provincia de Requena, región Loreto.

Las actas deben ser trasladadas para su procesamiento al centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Requena, según precisó el organismo electoral en sus redes sociales.

Las 9 actas corresponden a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 realizadas el domingo 07 de junio en el distrito de Yaquerana.

🗳️ #ONPEinforma | Debido a clima adverso, queda pendiente el traslado de 9 actas electorales desde Yaquerana, provincia de Requena (Loreto), hacia el centro de cómputo de la #ODPERequena para su procesamiento.



📍 El traslado se realizará cuando mejoren las condiciones.#SEP2026 pic.twitter.com/REQUko5vQL — ONPE (@ONPE_oficial) June 12, 2026

Tras ello, el organismo electoral terminará con contabilizar todas las actas del proceso electoral para la elección del próximo presidente de la República.

Hasta el momento, el procesamiento de actas alcanzó el 98.360 %, según la plataforma de la ONPE. Se contaron 88,743 actas, así como 1,471 que fueron enviadas a los Jurados Especiales Electorales (JEE).