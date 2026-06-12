Clima adverso impide el traslado de últimas 9 actas pendientes en Loreto. Foto: EFE.
Clima adverso impide el traslado de últimas 9 actas pendientes en Loreto. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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, provincia de Requena, región Loreto.

, según precisó el organismo electoral en sus redes sociales.

Las 9 actas corresponden a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 realizadas el domingo 07 de junio en el distrito de Yaquerana.

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Tras ello,

Hasta el momento, el procesamiento de actas alcanzó el 98.360 %, según la plataforma de la ONPE. Se contaron 88,743 actas, así como 1,471 que fueron enviadas a los Jurados Especiales Electorales (JEE).

El organismo electoral terminará con contabilizar todas las actas del proceso electoral, con estas 9 faltantes, para la elección del próximo presidente de la República.| Foto: El Comercio
El organismo electoral terminará con contabilizar todas las actas del proceso electoral, con estas 9 faltantes, para la elección del próximo presidente de la República.| Foto: El Comercio

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