El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este jueves que, hasta la fecha, no se ha emitido el acta general de proclamación ni existen resultados oficiales de la segunda elección presidencial de 2026.

A través de un comunicado, la entidad precisó que la proclamación oficial de resultados solo podrá realizarse una vez concluidas todas las etapas establecidas por la legislación electoral vigente. Entre ellas figuran la resolución de actas observadas, la atención de pedidos de nulidad y la consolidación del cómputo general de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El pronunciamiento se produce en medio de la difusión de imágenes y videos en redes sociales que sugieren la existencia de una proclamación de resultados. Frente a ello, el JNE indicó que revisó el material difundido y verificó que las resoluciones mostradas corresponden a procesos electorales anteriores.

Según detalló la institución, los documentos que aparecen en dichas publicaciones pertenecen a las Elecciones Generales de 2021 y a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, por lo que no guardan relación con la actual segunda vuelta presidencial.

El JNE recordó que la proclamación oficial de resultados solo puede realizarse tras culminar todas las etapas previstas por la legislación electoral. Foto: X.

Asimismo, el organismo reiteró que los únicos resultados y actos oficiales del proceso electoral son aquellos que se comunican a través de sus canales institucionales y conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución y las normas electorales.

El comunicado fue emitido en Lima el 11 de junio de 2026, en un contexto de alta expectativa por el desenlace de la contienda presidencial y mientras continúan las etapas pendientes para la oficialización de los resultados.

¿Cuándo el JNE proclamará al ganador?

La vocera del JNE, Grecia Rentería, informó que la proclamación de resultados se realizará a mediados de julio. La funcionaria explicó que el cronograma responde a la aplicación de nuevos procedimientos de revisión, entre ellos el mecanismo de recuento de votos incorporado para las Elecciones Generales 2026.

Según indicó, en ese mismo periodo también se oficializarán los resultados de las elecciones legislativas y del Parlamento Andino.