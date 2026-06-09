El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que a la fecha se ha dispuesto el recuento de votos en 13 actas enviadas por la ONPE. Jorge Valdivia, abogado del gabinete de asesores del JNE , indicó que, tras la segunda vuelta, la ONPE ha observado 1,547 actas.

De este total, remitieron 1,138 a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y se generaron 1,086 expedientes, para que luego se emitieran 100 pronunciamientos, y de este último grupo, se dispuso que 13 actas deberán someterse al recuento de votos por los JEE en determinadas audiencias.

Se irán programando audiencias para el recuento de votos, anunciaron desde el JNE. Foto: Andina

“Hasta este momento, 13 actas han sido enviadas a recuento de votos —de los 100 pronunciamientos— (...) De estos 13 casos, 11 están pendientes de programar audiencia porque esperamos los sobres lacrados que contienen las cédulas de votación impugnadas y en 2 casos ya los JEE tienen las cédulas", dijo a la prensa.

Valdivia añadió que la proclamación de resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se daría “en 30 días” o “hasta la quincena de julio”, dependiendo “si no es mucha la carga”.

“Tenemos que ver cómo finalizamos con la carga de actas observadas y pedidos de organizaciones políticas”, añadió.