La segunda vuelta en Perú no ha pasado inadvertida en la política internacional, y ha sido utilizada como ejemplo por Elon Musk para cuestionar los comicios en California.

A través de X, el dueño de dicha red social, Elon Musk, criticó las demoras en el conteo de votos de California, y citó un tuit en el que mencionaban que la ONPE fue capaz de contar manualmente más del 90% de sus 27 millones de cédulas la noche del 7 de junio.

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“¡Eso se debe a que el fraude a gran escala toma tiempo!”, escribió el también líder de SpaceX y Tesla.

Cabe acotar que, tras la demora en el conteo de actas en California, hasta el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado fraude —aunque no ha mostrado pruebas—.

Musk también insiste con la narrativa del fraude electoral en California, y usa X para difundir sus argumentos.

“La verdadera razón por la que no quieren identificación de votantes es para cometer fraude electoral. Esa es la verdad obvia“, alegó.