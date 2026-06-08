Elon Musk comparte la narrativa del fraude tras elecciones en California, y comparó el sistema de conteo de votos de la ONPE con el del estado norteamericano. Foto: Allison ROBBERT / AFP
Elon Musk comparte la narrativa del fraude tras elecciones en California, y comparó el sistema de conteo de votos de la ONPE con el del estado norteamericano. Foto: Allison ROBBERT / AFP
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Redacción Gestión
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La segunda vuelta en Perú no ha pasado inadvertida en la política internacional, y ha sido utilizada como ejemplo por

, criticó las demoras en el conteo de votos de California, y citó un tuit en el que mencionaban que la ONPE fue capaz de contar manualmente más del 90% de sus 27 millones de cédulas la noche del 7 de junio.

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“¡Eso se debe a que el fraude a gran escala toma tiempo!”, escribió el también líder de SpaceX y Tesla.

Cabe acotar que, tras la demora en el conteo de actas en California, hasta el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado fraude —aunque no ha mostrado pruebas—.

, y usa X para difundir sus argumentos.

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“La verdadera razón por la que no quieren identificación de votantes es para cometer fraude electoral. Esa es la verdad obvia“, alegó.

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