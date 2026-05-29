La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, apunta ahora a una valoración de unos US$ 1.8 billones para su próxima salida a bolsa (OPV), lo que supone una rebaja con respecto a las previsiones anteriores, indicó este viernes Bloomberg, aunque el magnate niega la información.

El pasado mes de abril, Bloomberg había reportado que SpaceX aspiraba a alcanzar una valoración superior a los 2 billones de dólares.

Sin embargo, tras mantener consultas con asesores e inversores, el objetivo se ha ajustado a la baja en las últimas semanas.

A pesar de este recorte en las previsiones, la firma busca recaudar hasta US$ 75,000 millones con su debut bursátil, una cifra récord que la convertiría en la mayor oferta pública de venta de la historia, según el medio.

Fuentes cercanas al proceso indicaron a Bloomberg que las deliberaciones siguen abiertas y que la valoración final podría aumentar dependiendo de la respuesta del mercado durante el periodo de comercialización.

Por su parte, Elon Musk reaccionó a la información a través de su red social X, donde calificó de “falsa” la supuesta rebaja en las pretensiones financieras de la compañía.

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El folleto de la salida a bolsa, presentado el pasado 20 de mayo, refleja la transformación estratégica de SpaceX, que ha pasado de centrarse de manera exclusiva en los cohetes reutilizables y en su red de internet satelital (Starlink) a posicionarse como un gigante de infraestructura y servicios de inteligencia artificial, con proyectos que incluyen centros de datos orbitales.

Según el documento regulatorio presentado la semana pasada, Anthropic acordó pagar a SpaceX US$ 1,250 millones mensuales hasta mayo de 2029 por arrendar capacidad de computación en el centro de datos Colossus 1, en Tennessee. Sin embargo, Musk afirmó en redes que el pacto es un “alquiler de 180 días con cancelación mutua posterior de 90 días”.

Se espera que SpaceX, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., comience la promoción formal de su salida a bolsa el 4 de junio y fije su precio de salida el 11 de junio, cotizando en el Nasdaq y en el Nasdaq Texas bajo el símbolo “SPCX”.