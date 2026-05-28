Meta. Las finanzas abiertas permitirán a los usuarios del sistema financiero compartir, voluntariamente, la información otorgada a su banco. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La implementación del open finance sigue su curso en el país, y ahora pasa de la etapa de diagnóstico a la de diseño del futuro marco regulatorio, ¿qué desafíos son medulares?

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