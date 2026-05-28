Las finanzas abiertas permitirán a los usuarios del sistema financiero compartir, siempre de forma voluntaria, la información otorgada a su banco con otras empresas. Estas últimas, a su vez, podrán ofrecer al consumidor eventualmente productos y servicios con mejores condiciones.

Sin embargo, lo que en teoría es muy prometedor demanda el diseño muy fino de la regulación, a fin de evitar ciertos riesgos.

De eso dejó constancia Claudia Cánepa, jefa del departamento de finanzas abiertas de la SBS, en un evento organizado por la firma de abogados Damma Legal Advisors.

Claudia Cánepa y Sergio Espinosa, de la SBS, proyectan una mayor competencia en el sistema financiero, por el open finance.

Datos

Al ser consultada sobre los riesgos más relevantes en materia de protección de datos en el marco de la implementación del open finance, Cánepa dijo que uno es que el usuario brinde su información para ciertos fines y termine siendo empleado para otros.

“De repente, la forma establecida de consentimiento no es clara, no es precisa, no es lo suficientemente transparente. También puede suceder que (la autorización) esté atada o supeditada a otro tipo de consentimientos, y finalmente el usuario autoriza para poder acceder a un servicio y termina aprobando muchas cosas más”, explicó.

La funcionaria refirió, además, que existe una cuestión de conducta de las empresas, que habiendo recolectado lícitamente información del cliente, podrían emplearla para objetivos no admitidos por la persona.

“Ese es un tema que también debe quedar muy claro por regulación que no se puede hacer (usar datos para fines no aprobados), pero además es necesario establecer mecanismos para verificar que eso no ocurra, para que los usuarios puedan comunicar, reclamar, cuando identifiquen que se puede estar dando una situación como esa”, expresó.

Seguridad

Otro riesgo que es “una preocupación permanente” para la SBS es la seguridad de los datos, según Cánepa, “De repente el tercero que eventualmente va a acceder a la información, no posee los mismos estándares de seguridad que la empresa que originalmente recolectó la información”, mencionó.

Además, advirtió que si el proceso de revocación del consentimiento “es muy engorroso el cliente ya no va a querer acceder a los servicios de finanzas abiertas y el modelo no va a funcionar”.

“Si bien el camino es complejo, la SBS eligió la implementación del modelo de finanzas abiertas como su proyecto insignia. Para ello, se creó un departamento formado por un equipo multidisciplinario dedicado a su desarrollo. Tal y como lo demuestra la experiencia de países como Brasil, este modelo tiene un alto impacto en la competencia y, sobre todo, en la inclusión financiera”, sostuvo recientemente Sergio Espinosa, superintendente de la SBS.

Sergio Espinosa, titular de la SBS. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

Avances

En un país como el Perú, donde pese a los enormes avances en inclusión financiera, el 28% de adultos aún no cuenta con un producto de ahorro y solo el 36% posee un crédito, el modelo representa una enorme oportunidad para incluir y generar “ciudadanía financiera”, que es esencial hoy, señaló Sergio Espinosa, de la SBS.