Con el reciente cambio a la Ley Nº 29230, que rige las OxI, surgió también Servicios Por Impuestos (SxI), un derivado que se enfoca, como dice su nombre, en servicios que el privado podría realizar por encargo del Estado peruano.

Si bien se creó, faltan elementos para que SxI, como pasó con las OxI, despeguen. Aquí las claves para entender lo que resta para esta nueva alternativa de colaboración público-privada.

Primeros pasos

El pasado 15 de mayo ProInversión reportó que el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa) habían cumplido con publicar los primeros listados de servicios priorizados para SxI.

En el caso del Minedu, los servicios son de tres tipos: demolición parcial de edificaciones educativas en alto riesgo de colapso con instalaciones temporales para evitar corte de clases; instalación de mejoras eléctricas en locales educativos; y el acondicionamiento de confort término en zonas de friaje o heladas.

El Minsa, por su lado, listó 14 servicios en la resolución ministerial pertinente para este fin. Todas están vinculadas al combate de “enfermedades metaxénicas en zonas rurales y de frontera”, según ProInversión.

Entre ellas están acciones de nebulización espacial en viviendas para eliminar mosquitos que transmiten dengue, malaria o fiebre amarilla; la atención integral del niño, adolescente y gestante para la prevención y control de la anemia y malnutrición; y el servicio de traslado y alojamiento oportuno de pacientes oncológicos afiliados al SIS, entre otros.

El Minsa, con 14 servicios priorizados, es el que más alternativas está brindando al sector privado para apostar por SxI. Foto: Revista Gana Más.

Al respecto, Julio Vidal, socio de Infraestructura y Proyectos de CMS Grau, remarcó que con esta publicación, que se renovará año a año, las empresas deberán adaptar sus propuestas a los servicios priorizados para realizar SxI.

“Lo único que hacia falta eran los listados. Ahora depende del privado tomar la posta o que una entidad pública convoque. Será todo un tema de colaboración. El privado participará en la medida de que exista voluntad política también”, sostuvo.

Mario Gálvez, CEO de Probienes Capital, que trabaja en la promoción de OxI hace años, agregó que existe expectativa por esta nueva visión de trabajo entre privados y el Estado. Una razón es que todos los impuestos habilitados para ser descontados por OxI también están contemplados para SxI, pero no es la única.

“El interés existe hace años. En OxI, desde que empezó se han adjudicado más de S/ 18 mil millones en proyectos con la participación de más de 450 empresas. Siempre han tenido la visión de complementar esa inversión en infraestructura con servicios”, aseguró.

Vivienda genera interés

Si bien lo hecho por el Minsa y Minedu es positivo, hay otro sector que aún debe publicar su listado y que, según Vidal, está ya fuera de plazo: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Específicamente son los SxI vinculados a Saneamiento. La otra tarea que tiene el MVCS, ya fijada por la nueva ley OxI, es promover SxI para financiar instrumentos de planificación territorial, como los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) o de Planificación Acondicionamiento Territorial (PAT).

Consultados por esta demora, el MVCS señaló que están culminando el listado sectorial de Saneamiento, asegurando estar conformándolo de la forma más “técnica y financieramente aplicable”, sin adelantar mayores detalles.

La cartera también comentó que, bajo su mirada, no hace falta que hagan mayor aclaración en torno a cómo los privados podrán hacer SxI y plantear PDU.

“Estos ya se encuentran plenamente habilitados y regulados de forma directa en el artículo 26.2 del reglamento de la Ley Nº 29230. Por lo tanto, no requieren de una incorporación o aprobación adicional por parte de nuestro sector para poder ser ejecutados bajo esta modalidad”, indicaron agregando que se promoverán en las principales ciudades del Perú.

El sector privado aguarda que el MVCS siga los pasos del Minedu y Minsa para apostar por SxI. Foto: Difusión.

Pero las voces consultadas por Gestión no lo ven así. Un aspecto claro es en qué momento el privado que haga un PDU o PAT para el Estado recibirá su pago, al tratarse de un proceso que trasciende al alcance del MVCS.

“Los planes a veces los diseña el MVCS, pero es el Consejo Municipal quien los aprueba o no. La pregunta de constructoras especialmente es cuándo le van retribuir la inversión. ¿Será por hitos del proceso municipal o si el consejo apruebe el plan? ¿Qué pasa si no lo aprueban? Es un vacío. El MVCS con el MEF lo podrían aclarar“, planteó Vidal.

Eso, vale recordar, es exactamente lo que ocurrió con el caso de los instrumentos de planificación territorial vinculados al área del influencia del puerto de Chancay. Desde diciembre del 2024 se aguarda que la Municipalidad Provincial de Huaral apruebe los PDU de Chancay y Aucallama, así como el PAT de Huaral mismo.

Al respecto, Gálvez consideró entendible la prudencia del MVCS para definir el primer listado de Saneamiento y coincidió: hace falta aclarar la vía de pago en el caso de los PDU promovidos por SxI.

“Un PDU o un PAT son mucho más amplios de lo que podría ser un SxI en vivienda, salud y educación. Estos instrumentos abarcan eso y más. Es una apuesta ambiciosa, falta la definición de cómo activar los pagos, pero creo que no demorará en aclararse”, apostó.

Espacio para crecer

Si bien es muy pronto para pedirle resultados a SxI, persisten oportunidades de mejora normativas, de acuerdo a las voces consultadas para esta nota.

Al menos un par, a criterio de Vidal, están vinculadas al alcance de SxI. Según la ley modificada, esta modalidad solo puede promoverse desde el Estado: el privado “aguarda” que sus ideas encajen con los servicios priorizados. Aparte, está limitado territorialmente, dejando fuera a las zonas urbanas como tal.

“Te limita a zonas rurales, de frontera o en emergencia, pero ¿por qué no ampliarlo a todo el territorio? Si pensamos en Saneamiento, eso también afectan a zonas periféricas, pero urbanas. No sería sostenible solo trabajar en zonas en emergencia porque ese status puede variar", refirió el abogado.

Gálvez sumó la posibilidad de, en una etapa posterior, una vez se consolide SxI, que el mecanismo se amplíe a más sectores. “Haber iniciado con tres, que son estratégicos respecto a su brecha de servicios, es bueno, pero esto es extrapolable a todos. Su alcance pueden ser todas las carteras, la voluntad del sector privado de participar está. OxI y su éxito reciente son un respaldo”, indicó.