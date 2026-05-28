El Minsa aprobó 3 servicios y el Minedu 14. Con sus listados publicados, solo falta socializar los mecanismos para que los privados se sumen. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Las Obras Por Impuestos (OxI) en Perú siguen en su mejor momento. Aunque el sector privado no deja de apostar por esta forma de obtener beneficios tributarios y contribuir al cierre de brechas, aguardan que tome forma un mecanismo similar.

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