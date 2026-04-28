“Participaron 40 empresas. Al final la sesión de la rueda se identificó, al menos, 8 cartas de intención donde las compañías manifestarán su interés para ejecutar un proyecto ambiental en particular bajo OxI [...] Estas deberían gestionarse en el transcurso de mayo y el Minam va a acompañar a las regiones [...]”, explicó Elvis Garcia Torreblanca, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Minam, a Gestión.

Luego de que el gobierno regional reciba la carta de intención, lo que sigue es iniciar los procesos correspondientes: en algunos casos, se cita al Consejo Regional para priorizar la iniciativa; en otros casos, si ya el proyecto está priorizado, comienza el proceso para las bases de cara a la licitación.

En la cartera de proyectos del Minam hay algunos vinculados a la conservación de áreas naturales. (Foto: SERNANP)

García Torreblanca resaltó a algunas empresas. Por ejemplo, una del rubro de sistema de vigilancia está interesada en desarrollar proyectos en materia de control y vigilancia en zonas naturales; otras dos, del rubro de bebidas y en el de hotelería, interesadas en un proyecto del gobierno regional del Cusco, cerca al santuario de Machu Picchu, de infraestructura natural; y una que provee bienes de capital y servicios puso la mira en un proyecto relacionado a residuos sólidos.

Si bien se consiguieron estas cartas de intención, en general hubo avances en acuerdos estratégicos para 42 iniciativas de inversión ambiental . Más allá de las 8 muestras de interés concretas, Garcia Torreblanca explicó que ha habido pedidos de información, pedido de reuniones técnicas adicionales, entre otros.

En resumen, son:

20 iniciativas (S/ 140 millones) de infraestructura natural, orientadas a la recuperación y conservación de servicios ecosistémicos, en áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional y zonas destinadas a la restauración de ecosistemas.

14 del eje de limpieza pública (S/ 226 millones).

8 vinculadas a innovación y fortalecimiento institucional (S/ 91 millones).

Un paso más: Servicios por Impuestos

Garcia Torreblanca también se refirió al nuevo mecanismo de Servicios por Impuestos, creado bajo el nuevo reglamento de Obras por Impuestos. Aunque no fue materia de discusión en la reciente rueda de inversiones, sí está en análisis del Minam.

“Es uno de los temas que estamos explorando para poder atender la problemática vinculada con residuos sólidos. Esta problemática es amplia, son 15 millones de personas que se afectan por la mala disposición de los residuos”, comentó.

El funcionario añadió: “La OxI es uno de los mecanismos [que hemos promovido], pero en el evento también mostramos otras 5 iniciativas bajo Proyectos en Activos, por ejemplo, donde bajo otra modalidad buscamos atender el tema de los residuos de la construcción y demolición [...] en el caso de Servicios por Impuestos, es una de las tareas que en el corto plazo buscaremos abordar. Se podría promocionar en una siguiente rueda y roadshow”.

Hay 5 iniciativas bajo Proyectos en Activos, por ejemplo, donde bajo otra modalidad se busca atender el tema de los residuos de la construcción y demolición. (Foto: Andina)

Stakeholders. “La idea es mostrar que existe una cartera de proyectos ambientales y unirla con las personas, por supuesto, pero también con las empresas que se beneficiarán con la mejora del relacionamiento con sus stakeholders”, resumió el Ministerio del Ambiente.

Proyectos en activos

Sobre los Proyectos en Activos, durante la rueda de inversiones también se puso sobre la mesa 5 iniciativas con un enfoque de valorización y disposición final de residuos de la construcción y demolición en Lambayeque, Arequipa, Tacna y Lima, con áreas que van entre 10 hectáreas hasta 200 hectáreas.

“La lógica inicial es que son ideas de proyectos, iniciativas que pueden vincularse mediante mecanismos de Proyectos en Activos con inversionistas que estén interesados en este tipo de giro negocio, que es de valorización. Industrias cementeras, por ejemplo, que necesitan insumos para hacer combustión. Quizá lo vean como un mercado potencial [...]”, refirió.

En este caso, reconoció, son las primeras negociaciones y aún no hay avances concretos. Pero esperan que se pueda seguir modelando estas iniciativas este año.

Hay que recordar que los Proyectos en Activos son una modalidad de promoción de la inversión privada que se ejecuta sobre activos de titularidad de las entidades públicas.