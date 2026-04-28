En la cartera del Minam hay proyectos de infraestructura natural para la recuperación en áreas naturales protegidas. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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El sector privado ha puesto la mira en proyectos ambientales. Recientemente, el Ministerio del Ambiente (Minam) realizó una Rueda de Inversiones Ambientales para atraer el interés de empresas, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, San Martín y Ucayali, así como las municipalidades de Juliaca, Independencia y La Convención.

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