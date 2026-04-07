La resolución de la OEFA indica, en su Disposición Complementaria Transitoria Única, que todos los PAS iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva metodología se evaluarán con los criterios anteriores. Esta decisión aplica para todas sus instancias. Foto: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La resolución de la OEFA indica, en su Disposición Complementaria Transitoria Única, que todos los PAS iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva metodología se evaluarán con los criterios anteriores. Esta decisión aplica para todas sus instancias. Foto: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Hace unas semanas se dio un hecho que pasó desapercibido en la coyuntura actual, pero que resulta clave para algunos sectores. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó una decisión de su consejo directivo que cambiará las reglas de juego en su relación con diversas industrias, incluida la minería.

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