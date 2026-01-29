Alrededor de 4,8 millones de peruanos no tienen dinero suficiente ni acceso a servicios básicos, mientras que 6,2 millones que sí tienen ingresos también se ven afectados por la pobreza multidimensional. (Foto: Andina)
Alrededor de 4,8 millones de peruanos no tienen dinero suficiente ni acceso a servicios básicos, mientras que 6,2 millones que sí tienen ingresos también se ven afectados por la pobreza multidimensional. (Foto: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

, según datos del nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por la Universidad de Lima con la metodología de la Universidad de Oxford.

La cifra total estimada en pobreza multidimensional es mayor a la que, según el Instituto Nacional de Estadística de Informática (INEI), se ubicó en un 27.6% durante el 2024.

Teniendo en cuenta tanto a las personas en situación de como las que no lo están, hay más de 10 millones de peruanos que carecen de acceso a salud, educación, vivienda, empleo y servicios como agua potable, saneamiento y conectividad, es decir,enfrentan pobreza multidimensional.

En detalle, alrededor de 4,8 millones de personas -que representan el 14% de la población del país- carecen tanto de ingresos económicos suficientes y de acceso a servicios básicos esenciales.

En tanto, hay otros 6,2 millones -equivalente al 18% de peruanos- que enfrentan privaciones severas sin ser considerados pobres debido a que sus ingresos sí estarían dentro del rango adecuado.

Por otro lado, hay un grupo adicional de 4,6 millones que no logran cubrir el a pesar de contar con servicios básicos.

La desconexión entre el nivel de ingresos y la calidad de vida se hace más profunda en el ámbito rural, donde la pobreza multidimensional alcanza un alarmante 69.3%, frente al 39.3 % de la pobreza monetaria.

Además, en regiones como Loreto y Puno, se registran los niveles más altos de carencias estructurales del país, con cifras superiores al 62%.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

