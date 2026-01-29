En el Perú más de tres de cada diez peruanos (32%) tienen carencias de servicios básicos, según datos del nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por la Universidad de Lima con la metodología de la Universidad de Oxford.

La cifra total estimada en pobreza multidimensional es mayor a la pobreza monetaria que, según el Instituto Nacional de Estadística de Informática (INEI), se ubicó en un 27.6% durante el 2024.

Teniendo en cuenta tanto a las personas en situación de pobreza monetaria como las que no lo están, hay más de 10 millones de peruanos que carecen de acceso a salud, educación, vivienda, empleo y servicios como agua potable, saneamiento y conectividad, es decir,enfrentan pobreza multidimensional .

En detalle, alrededor de 4,8 millones de personas -que representan el 14% de la población del país- carecen tanto de ingresos económicos suficientes y de acceso a servicios básicos esenciales.

La pobreza multidimensional mide la falta de acceso a salud, educación, vivienda, empleo y servicios como agua potable, saneamiento y conectividad. (Imagen: Andina)

En tanto, hay otros 6,2 millones -equivalente al 18% de peruanos- que enfrentan privaciones severas sin ser considerados pobres debido a que sus ingresos sí estarían dentro del rango adecuado.

Por otro lado, hay un grupo adicional de 4,6 millones que no logran cubrir el costo de una canasta básica a pesar de contar con servicios básicos.

La desconexión entre el nivel de ingresos y la calidad de vida se hace más profunda en el ámbito rural, donde la pobreza multidimensional alcanza un alarmante 69.3%, frente al 39.3 % de la pobreza monetaria.

Además, en regiones como Loreto y Puno, se registran los niveles más altos de carencias estructurales del país, con cifras superiores al 62%.