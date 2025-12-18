El 28.1% de la población venezolana que reside en el Perú se encuentra en condición de pobreza monetaria, al no contar con gastos suficientes para cubrir el costo de la Canasta Básica de Consumo , que incluye alimentos y bienes no alimentarios. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV).

Además de la pobreza, la encuesta evidenció que el 33.7% de la población venezolana se encuentra en situación de vulnerabilidad , es decir, en riesgo de caer en pobreza ante eventos adversos como la pérdida del empleo, problemas de salud o el cierre de un negocio.

La ENAHOPV 2024 del INEI revela que el 28.1% de la población venezolana residente en el Perú se encuentra en situación de pobreza monetaria. Foto: Andina.

En términos de gasto, el desembolso mensual por persona ascendió a 823 soles , monto 16.9% menor al registrado en la población peruana. En cuanto a ingresos, el promedio mensual per cápita alcanzó los 956 soles en 2024 , con diferencias entre Lima y el Callao (930 soles) y el resto de ciudades (1.088 soles).

El informe también muestra que la mayor proporción de venezolanos en situación de pobreza se desempeña en el sector Servicios (39.5%), seguido de Comercio (27.3%) y Transportes y Comunicaciones (14.5%). En este grupo, la informalidad laboral alcanza al 95.9% de los trabajadores.

Asimismo, el 93,6% de la población venezolana pobre reside en hogares con al menos un menor de 14 años, el 22.3% vive en hogares monoparentales encabezados por mujeres y el 32.3% se encuentra en condición de hacinamiento.

Desde el punto de vista sociodemográfico, el 52% de la población venezolana residente en el Perú son mujeres y el 48% hombres, con una mayor concentración en el rango de 18 a 44 años. En el ámbito migratorio, el estudio destaca un avance en la regularización: el 61% cuenta con residencia vigente y la proporción sin permiso migratorio se redujo a 13.9% en 2024, desde el 35.7% registrado en 2022.

Finalmente, la encuesta reportó que el 43.8% de los hogares venezolanos envía remesas a sus familiares en Venezuela , con un promedio mensual de 199 soles, reflejando la persistencia de vínculos económicos transnacionales pese a las limitaciones de ingresos en el país.

El estudio, desarrollado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Mundial, se ejecutó entre agosto y noviembre de 2024 en Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Ica, Lima Metropolitana y el Callao, Piura, Trujillo y Tumbes, con el objetivo de analizar las condiciones de vida y los niveles de pobreza de la población venezolana residente en el país.

Esta investigación constituye el tercer esfuerzo estadístico de este tipo en el Perú, luego de la ENPOVE 2018 y la II ENPOVE 2022, y representa el primer informe elaborado por el INEI enfocado específicamente en la medición de la pobreza monetaria de esta población.

Durante la presentación de los resultados, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó el respaldo técnico de ACNUR y del Banco Mundial, así como la colaboración de los hogares venezolanos encuestados. Asimismo, anunció que se trabaja en un segundo informe conjunto, centrado en las condiciones de vida, el cual será presentado en enero próximo.