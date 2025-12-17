La frontera de Tacna con Chile se encuentra en estado de emergencia. | AFP
La frontera de Tacna con Chile se encuentra en estado de emergencia. | AFP
La crisis migratoria en la frontera Perú–Chile ya empieza a reflejarse con claridad en la economía de Tacna, una región cuyo dinamismo depende en gran medida del flujo de visitantes provenientes del país vecino. En las últimas semanas, el tránsito fronterizo se ha visto afectado por mayores controles, episodios de tensión y demoras en los complejos migratorios, factores que han contribuido a una caída estimada de entre 20% y 22% en la llegada de visitantes frente al año anterior, según la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna. A este escenario se suma un cambio estructural en el patrón de consumo: visitas más breves y focalizadas, con menor gasto y un impacto cada vez más limitado en el comercio y los servicios locales. ¿Hasta qué punto está afectando esta situación a la economía regional y qué sectores concentran hoy las mayores pérdidas?

