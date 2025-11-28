La tensión en la frontera entre Perú y Chile escaló durante la mañana de este viernes, luego de que cerca de un centenar de migrantes ilegales bloquearan la vía binacional en protesta por la negativa de Migraciones Perú de permitir su ingreso debido a que no cumplen los requisitos legales.

El incidente ocurre en medio de un nuevo llamado del candidato chileno José Antonio Kast para que su país expulse a los extranjeros en situación irregular.

Los migrantes, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, colocaron grandes piedras sobre la carretera que une Tacna con Arica, impidiendo el tránsito de buses interprovinciales, vehículos particulares y camiones. La Policía Nacional del Perú (PNP) y Carabineros de Chile acudieron a la zona para intentar restablecer el orden.

Aunque una primera intervención policial logró despejar la pista hora y media después del bloqueo inicial, la vía volvió a ser ocupada poco después por los manifestantes, reactivando la interrupción del paso vehicular.

Edward Vargas Valderrama, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna, llegó al lugar y pidió la instalación de una mesa intersectorial.

“Esta situación puede afectar a la ciudad de Tacna, por más que la mayoría use al Perú como vía de paso para llegar a sus países de origen”, advirtió.

Gobierno peruano evalúa declarar emergencia en la zona

La crisis llevó al presidente del Perú, José Jerí, a convocar de manera inmediata a un Consejo de Ministros para evaluar la declaratoria de estado de emergencia en la frontera de Tacna y Tarata. La solicitud ya había sido planteada por el Gobierno Regional de Tacna mediante un oficio remitido al Ejecutivo.

“Reitero la urgencia de declarar en estado de emergencia la frontera de las provincias de Tacna y Tarata, debido al crecimiento de los problemas migratorios; esta medida es fundamental para poder hacer frente a la situación y garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población”, señala el documento regional.

El oficio también solicita reforzar la presencia policial y disponer apoyo del Ejército del Perú con equipamiento adecuado para fortalecer el control territorial, evitar ingresos irregulares y prevenir nuevos bloqueos que afecten la economía fronteriza.

Presión política desde Chile

El bloqueo coincide con un incremento de migrantes que buscan salir de Chile debido al clima electoral. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y favorito en sectores conservadores, reiteró en las últimas horas su promesa de implementar expulsiones masivas de extranjeros irregulares si llega a la presidencia.

“Le pido que le informen la situación al presidente. Debería tomar un avión hasta Arica y encargarse personalmente de la situación. Y a los migrantes irregulares en Chile les digo que les quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria”, declaró Kast, en referencia al actual mandatario chileno.

Las declaraciones han generado temor entre la población migrante, especialmente venezolana y colombiana, que en su mayoría busca cruzar Perú como ruta hacia sus países de origen.

La segunda vuelta presidencial en Chile se realizará el domingo 14 de diciembre, y el tema migratorio se ha convertido en uno de los ejes más sensibles de la campaña.