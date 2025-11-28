Estados Unidos revisará las ‘green cards’ de migrantes de países de “preocupación”. (Foto: AFP)
Estados Unidos revisará las ‘green cards’ de migrantes de países de “preocupación”. (Foto: AFP)
El Gobierno de Estados Unidos anunció que realizará una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente (llamadas también ‘green cards’) de los migrantes que provengan de “países de preocupación”,

“Bajo la dirección del presidente estadounidense, Donald Trump”, he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación”, informó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, en su cuenta en la red social X.

La orden de USCIS, que no precisa las naciones denominadas como “preocupación”, ocurre

Asimismo, la entidad previamente había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden , por el ingreso de Lakanwal y el posterior ataque.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración. La seguridad estadounidense no es negociable”, concluyó Edlow.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indicó que el Gobierno incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a la “revisión rigurosa” de sus ‘green cards’.

Además, el USCIS compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Donald Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.

Dicha orden ejecutiva prohíbe, por “seguridad nacional”, el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Elaborado con información de EFE.

