Es importante que los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) tengan presente que este jueves 27 de noviembre, todas las oficinas de la agencia estarán cerradas a nivel nacional por el Día de Acción de Gracias. Este cierre responde al reconocimiento del feriado federal en el calendario oficial de la SSA.

Pero acá viene la sorpresa que, seguramente, muchos ciudadanos no sabían: este viernes 28 de junio se anunció que tampoco habrá atención. El organismo federal comunicó este cierre de 48 horas en sus redes sociales y también dejó en claro que no habrá atención personalizada a través de llamadas telefónicas.

¿CUÁNDO REABREN LAS OFICINAS?

Si necesitas realizar algún trámite de forma presencial en alguna oficina de la agencia, tendrás que esperar hasta el lunes 1 de diciembre, ya que los sábados y domingos tampoco hay atención, pues son los días de descanso habituales de los trabajadores.

Para quienes planean ir el lunes, lo normal es que la atención local retome su horario normal: por lo general, durante días hábiles la SSA trabaja de 9 a. m. a 4 p. m. (hora local). Sin embargo, lo mejor será que revises en línea la información de cada oficina.

Las oficinas del Seguro Social no tendrán atención el jueves 27 y viernes 28 de noviembre (Foto: Google Maps)

¿QUÉ PUEDES HACER MIENTRAS TANTO?

Si tienes trámites pendientes, no todo está perdido: la SSA invita a usar su plataforma digital. Con una cuenta personal de «my Social Security» puedes realizar buena parte de los servicios habituales desde casa. Por ejemplo: gestionar beneficios, revisar el estado de solicitudes, solicitar reemplazos de tarjeta, o imprimir cartas de verificación.

Para acceder, solo necesitas entrar a la sección de servicios en línea del sitio oficial: www.ssa.gov/onlineservices/ . Incluso si estás en el extranjero o no puedes acudir en persona, esta vía suele funcionar bien. (La SSA lo recuerda explícitamente en su anuncio para este cierre).

¿QUÉ NO ESTARÁ DISPONIBLE DURANTE EL CIERRE?

Durante el jueves 27 y el viernes 28, no se atenderá presencialmente: no se emitirán nuevas tarjetas de Seguro Social, no se atenderán solicitudes de beneficios en persona, ni se actualizarán datos en oficina.

Además, la atención telefónica personalizada no estará disponible esos días. Solo los servicios automatizados —y la plataforma en línea— seguirán operativos.

Las oficinas del Seguro Social abrirán nuevamente desde el 1 de diciembre (Foto: AFP)

LO QUE TE SUGIERO

Si yo estuviera en tu situación y tengo que hacer trámites urgentes, te sugeriría: