En la víspera del Día de Acción de Gracias se registró un tiroteo en Washington DC, capital de Estados Unidos.

Según reportes oficiales, dos agentes de la Guardia Nacional han quedado en graves condiciones tras el ataque de este miércoles 26 de noviembre en el noroeste de Washington DC.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, reportó el trágico hecho, suscitado en la esquina de la calle 17 y I, al noroeste de la capital —y a pocos pasos de la Casa Blanca—.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, primero señaló en X que dos agentes de la Guardia Nacional perdieron la vida, mas luego sostuvo que “están recibiendo informes contradictorios sobre la condición de los agentes”.

Un agente del orden público sostiene su arma mientras asegura el área después de un tiroteo en el centro de Washington, el 26 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP).

Desde Florida, el presidente Donald Trump condenó el tiroteo en Washington DC y aseguró que el autor está gravemente herido.

“A pesar de todo, pagará un precio muy alto”, expresó en Truth Social.

De acuerdo con medios internacionales, un testigo advirtió que dos disparos irrumpieron en el citado lugar cerca de las 14:15 horas (local) y, acto seguido, hubo gritos de socorro.

Con información de DW, BBC y EFE