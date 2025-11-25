Movimiento aéreo registrado por FlightRadar24 frente a las costas de Venezuela. Foto: EFE/ @flightradar24.
realizaron el lunes maniobras sobre las aguas del Caribe situadas entre la costa venezolana y la isla de Curazao, que se encuentra a unos 65 kilómetros de distancia, de acuerdo con los registros de la plataforma de rastreo FlightRadar24.

El movimiento aéreo ocurrió el mismo día en que , una red de narcotráfico que Estados Unidos acusa de ser dirigida por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según los datos del portal, al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un avión E-2 de alerta temprana participaron en el operativo.

Continúan las cancelaciones de vuelos

El despliegue se produjo en un contexto de creciente tensión bilateral y coincidió con una nueva ola de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales.

Desde el sábado, cuando la , ya suman al menos 22 vuelos cancelados desde Caracas.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, visitó Puerto Rico este lunes y tiene previsto reunirse el martes con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ambos considerados aliados estratégicos en la región.

Con información de EFE.

