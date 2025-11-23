La aerolínea Turkish Airlines ha cancelado sus vuelos programados hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre, según confirmó este domingo a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

La decisión también fue confirmada a EFE por un agente de atención al cliente de la aerolínea turca, quien dijo: “Algunos vuelos se cancelaron entre estas fechas (24 y 28 de noviembre), pero no todos”, indicó sin precisar los días.

La medida se toma luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Aerolíneas locales siguen operaciones con normalidad

En la mañana del domingo, las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes hacia el país.

Así lo informaron las empresas aéreas, todas venezolanas, en comunicados compartidos en sus cuentas de Instagram, en los que difundieron igualmente los números telefónicos y otros canales de comunicación habilitados para sus clientes.

Venezolana de Aviación opera un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar viaja tanto al país centroamericano como al europeo.

El sábado, la aerolínea venezolana Avior también comunicó que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

Latam Colombia cancela los vuelos de hoy y mañana a Venezuela

Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para este domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas.

“Para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá del 23 y 24 de noviembre”, informó este domingo la compañía en un comunicado.

Según la FAA, las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o en los aeropuertos de Venezuela.

“Latam continuará monitoreando diariamente la situación para mantener informados a sus pasajeros”, concluyó la compañía.

Cancelan vuelos de Portugal, Colombia, Brasil y España

Mientras el sábado, Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela.

Iberia fue la primera en tomar la decisión de cancelar sus vuelos a Venezuela y precisó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones.

Despliegue militar de EE.UU.

TAP indicó que decidió cancelar sus vuelos programados del sábado y otro del próximo martes con destino a Venezuela, mientras que Gol dejó sin efecto los viajes que tenía previstos para este fin de semana, una decisión que -apuntó- se limita a estas fechas “por el momento”.

Por su parte, Avianca señaló que canceló sus vuelos del sábado a Venezuela “por ajustes operacionales” y dijo que se mantiene “evaluando la situación como todas las aerolíneas”.

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una “amenaza” de “invasión” y como un intento de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Elaborado con información de EFE