El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exhortó a sus seguidores a respaldar la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, al considerar que el país enfrenta una disyuntiva entre la defensa de las libertades y el avance de propuestas de izquierda radical.

sostuvo, el voto en blanco o viciado favorecería a sectores de izquierda radical y al comunismo. Asimismo, precisó que este respaldo no constituye una alianza ni un pacto político con la candidata, y aseguró que los futuros congresistas de Renovación Popular ejercerán una labor de fiscalización sobre el próximo gobierno.

López Aliaga reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral realizado el 12 de abril, al señalar que, a su juicio, las elecciones estuvieron marcadas por irregularidades atribuidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En ese sentido, afirmó que continuará impulsando acciones legales en defensa de lo que considera la voluntad popular.