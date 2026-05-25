Renovación Popular llama a no votar en blanco ni viciado. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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, durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la organización política ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

El excandidato y líder del partido,

“Por eso es que hemos tomado la decisión. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo e izquierda radical”, señaló.

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López Aliaga remarcó que

Explicó que el partido seguirá la “ruta estrictamente constitucional y penal” dentro del país y también acudirá a “mecanismos internacionales” disponibles si se requiere el caso.

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Seguirá luchando para descubrir todo lo que pasó en las elecciones

Por otro lado,

“No somos tibios, somos frontales. Sí, nos han quitado una posibilidad como partido político que tenía unas propuestas claras para defender a nuestro país. Pero no podemos pedir que voten en blanco, que vicien el voto o que no vayan a votar”, señaló la excandidata a la vicepresidencia.

Conferencia de Renovación Popular. Foto: GEC
Conferencia de Renovación Popular. Foto: GEC

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