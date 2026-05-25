Renovación Popular hizo un llamado a la ciudadanía a no votar en blanco ni viciado en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la organización política ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

El excandidato y líder del partido, Rafael López Aliaga remarcó esta decisión adoptada y añadió que tampoco apoyará a ninguna candidatura de izquierda.

“Por eso es que hemos tomado la decisión. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo e izquierda radical”, señaló.

López Aliaga remarcó que Renovación Popular continuará los trámites para demostrar que estas elecciones “no son ni legales ni legítimas”, pero aclaró que no recurrirán a golpe de Estado ni a vías contrarias a la democracia.

Explicó que el partido seguirá la “ruta estrictamente constitucional y penal” dentro del país y también acudirá a “mecanismos internacionales” disponibles si se requiere el caso.





Seguirá luchando para descubrir todo lo que pasó en las elecciones

Por otro lado, Norma Yarrow precisó que el partido seguirá luchando “sin cansancio” para descubrir todo lo que pasó en estas elecciones, a las que calificó como “a todas luces fraudulentas”.

“No somos tibios, somos frontales. Sí, nos han quitado una posibilidad como partido político que tenía unas propuestas claras para defender a nuestro país. Pero no podemos pedir que voten en blanco, que vicien el voto o que no vayan a votar”, señaló la excandidata a la vicepresidencia.