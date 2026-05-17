La parlamentaria y virtual senadora de la agrupación Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su partido interpondrá una solicitud de nulidad contra el acta de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasan a la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el conteo de la ONPE,Fujimori Higuchiobtuvo 2′ 877, 678 votos, mientras que Sánchez Palomino alcanzó 2′ 015, 114 votos.

La congresista Norma Yarrow anunció que presentará una solicitud de nulidad de las elecciones ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

La legisladora detalló que la ley les otorga un plazo estricto de tres días calendario para interponer los recursos de apelación correspondientes tras la lectura de las actas oficiales.

Sostuvo que las supuestas irregularidades detectadas en el procesamiento de actas responderían a las acciones de una presunta organización criminal instalada en los comicios.

Manifestó queagotarán todas las vías institucionales y jurisdiccionales para lograr dejar sin efecto la jornada de sufragio general.

Burneo defiende los resultados

Tras conocerse las acciones de Renovación Popular, el titular del máximo organismo electoral del país, Roberto Burneo, ratificó la validez legal del cierre de la etapa de cómputo de sufragios.

Norma Yarrow manifestó que agotarán todas las vías institucionales y jurisdiccionales para lograr dejar sin efecto la jornada de sufragio general. (Foto: César Bueno/GEC)

Roberto Burneo afirmó que los resultados de las elecciones generales son inapelables, informó Canal N.

El magistrado enfatizó de forma institucional que la etapa de calificación de actas culminó y que los resultados proclamados poseen un carácter definitivo e inapelable.

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Añadió que el colegiado electoral resolvió la totalidad de las incidencias, observaciones técnicas y pedidos presentados por las agrupaciones políticas durante las fases correspondientes. Además, indicó que el cronograma continuará su marcha regular al haber ingresado formalmente a una nueva etapa de organización.