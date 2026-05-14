La eventual prórroga de este incentivo dependerá del próximo Congreso. (Foto: Freepik)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Diversos instrumentos de inversión cuentan actualmente con beneficios tributarios orientados a impulsar el desarrollo del mercado de capitales, promover el financiamiento empresarial y atraer más inversionistas.

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