Entre estos destacan los fondos de inversión en renta de bienes inmuebles (FIRBI) y fideicomisos de inversión en renta de bienes raíces (FIBRA), cuyos rendimientos están sujetos a una tasa reducida del 5% de Impuesto a la Renta desde el 2015.

Ambos son vehículos de inversión inmobiliaria que permiten a personas e inversionistas en general participar en el negocio de bienes raíces sin necesidad de comprar directamente un inmueble completo.

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Debate

Sin embargo, este beneficio caducará el 31 de diciembre de este año, lo que abre un debate sobre su continuidad y el impacto que tendría en el mercado.

De no renovarse, las ganancias obtenidas por este tipo de inversiones pasarían a tributar hasta 29.5%, lo que podría desincentivar la participación de inversionistas individuales en un segmento que ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años, sostuvo Víctor Valdez, socio del estudio Osorio & Valdez Asociados.

“El cambio sería significativo y podría afectar el dinamismo de este segmento”, advirtió durante su participación en la conferencia “Régimen tributario para inversiones en valores 2026″, organizada por Kallpa SAB.

Otro instrumento afectado serían las facturas negociables, cuyo beneficio tributario también culmina este año. Estas se han convertido en una alternativa relevante de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, al permitirles adelantar el cobro de sus ventas, expresó el abogado.

Ampliación

En tal sentido, diversos participantes del mercado consideran importante evaluar la ampliación del beneficio tributario para evitar un retroceso en la profundización del mercado de capitales.

La eventual prórroga de este incentivo dependerá del próximo Congreso, que deberá abordar no solo este aspecto, sino también otros regímenes similares que vencen en paralelo, indicó Valdez.

Así, sugirió que el debate debería retomarse una vez que inicie la nueva legislatura, teniendo en cuenta el contexto electoral que vive el país.