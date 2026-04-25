La razón principal no es solo el capital requerido, sino también la carga operativa que implica gestionar un inmueble, desde buscar inquilinos hasta enfrentar periodos de vacancia, reparaciones o problemas de pago.

En ese contexto, vehículos colectivos como los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) o Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (Firbi) vienen ganando terreno en el mercado local.

A través de estos instrumentos, algunos listados en la Bolsa de Valores de Lima, los inversionistas pueden acceder al sector inmobiliario sin asumir la gestión directa, dijo Jorge Ramos, de Fibra Prime.

Permiten participar en portafolios diversificados que incluyen oficinas, locales comerciales y activos logísticos, indicó.

Los fibra, por ejemplo, pueden generar rentabilidades de entre 8% y 10% en la misma moneda, según especialistas del sector, y suelen invertir en activos comerciales, con contratos más largos y mayores ingresos por alquiler.

Además, al agrupar múltiples propiedades, el riesgo se reduce, expresa, pues ​la salida de un inquilino no afecta de manera significativa el flujo total.

En el mercado local hay dos fibras: Fibra Prime y Fibra Credicorp; y cerca de una decena de firbis.

Otro factor que atrae a algunos inversionistas es la liquidez. Mientras que vender un inmueble puede tomar meses o incluso más de un año, las participaciones en estos vehículos pueden negociarse en días, manifestó Ramos. Esto otorga mayor flexibilidad al inversionista, especialmente en entornos de incertidumbre, añadió.

“Estos productos apuntan a personas con empleos a tiempo completo que buscan opciones pasivas que no requieran dedicación operativa. En ese sentido, el modelo de gestión profesional resulta atractivo frente a la administración individual”, puntualizó.

Con una oferta cada vez más amplia en la bolsa local, el inversionista ahora puede diversificar no solo entre sectores como minería o consumo, sino también dentro del rubro inmobiliario, eligiendo entre distintas estrategias y niveles de riesgo.