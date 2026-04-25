Es posible participar en portafolios diversificados que incluyen oficinas, locales comerciales y activos logísticos. (Foto: Diseñado por Freepik)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El interés por invertir en el mercado inmobiliario se mantiene firme, pero cada vez más personas optan por alternativas distintas a la compra directa de una vivienda para alquilar.

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