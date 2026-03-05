El sector construcción tuvo un crecimiento de 6.5% el año pasado y para este año las expectativas son auspiciosas, principalmente impulsada por la inversión privada. Sin embargo, son miles de proyectos inmobiliarios que requieren de financiamiento según el tipo de construcción que sea: proyecto inmobiliario, casa propia o inmueble personal.

“En construcción no existe una solución financiera única. Existen diversas alternativas pensadas para emprendedores y empresarios o dueños de viviendas que se encuentran preocupados por no poder culminar sus obras. Y es que, por lo general existe una falta de capital que les genera la postergación de sus proyectos”, sostuvo Hellen Lengua, directora comercial de Prestaclub.

Es por esta razón que se han identificado cuatro formas de adquirir financiamiento de manera rápida, formal, segura y fácil; según la etapa en la que se encuentra cada proyecto inmobiliario.

1) Crédito especializado

Las principales entidades financieras ofrecen alternativas específicas para la construcción o ampliación de viviendas para quienes ya tienen un terreno o aires independizados.

2) Préstamos personales

Existen créditos personales que ofrece el sector bancario que permiten desembolsar una cierta cantidad de dinero con la finalidad de ayudar al solicitante a la culminación de algún proyecto inmobiliario, según sea el caso.

3) Garantía hipotecaria

Permite utilizar como aval el bien o proyecto como garantía para obtener liquidez desde los S/ 30,000 hasta S/ 3 millones, dependiendo del tamaño del proyecto empresarial o inmueble personal. De esta manera se cubre desde los materiales hasta gaps de liquidez.

4) Financiamiento empresarial

Enfocado para proyectos inmobiliarios: edificios multifamiliares, condominios, etc. ya sea para el avance de una obra o culminación de los mismos.

“Es muy importante que un proyecto inmobiliario tenga claro las opciones de financiamiento que requiere para cada etapa; ya que existen alternativas especializadas que ofrecen cobertura desde su etapa inicial, con tasas competitivas que aportan la liquidez necesaria como la que ofrecen los préstamos con garantía hipotecaria”, puntualizó Hellen Lengua.