En el 2025, la operación inmobiliaria del Grupo DC registró una facturación cercana a los US$40 millones, con un crecimiento de 18% frente al 2024 y una inversión aproximada de US$30 millones. Durante ese año, se entregaron más de 1,500 viviendas y se ejecutaron seis proyectos de vivienda social y tres de habilitación urbana, consolidando su principal línea de negocio.

“Donde estamos nosotros ahorita es vivienda social, que es lo que más facturamos”, señaló José Antonio Salardi, CEO de la empresa.

La compañía mantiene operaciones en Piura, Chiclayo, La Libertad —Trujillo, Virú y Chao, donde su mayor proyecto supera las 5,000 viviendas— y Chincha, experiencia que respalda su evolución hacia Alegra Inmobiliaria como marca unificada.

“Estamos unificando nuestras líneas bajo una sola marca que refleje una propuesta moderna y orientada a las familias”, explicó Salardi. La nueva estructura organiza el negocio en tres frentes: "Marverde", enfocado en vivienda social y lotes en provincias; “multifamiliares en Lima"; y "nuevos proyectos", orientados a segunda vivienda en entornos de playa y campo.

Cinco proyectos multifamiliares en Lima Moderna en 2026 y 2027

Para el periodo 2026–2027, Alegra Inmobiliaria ejecutará un plan de inversión de US$50 millones para el desarrollo de cinco proyectos multifamiliares en Lima Moderna, donde la compañía busca concentrar su crecimiento. Los dos primeros lanzamientos se realizarán durante el 2026 y estarán ubicados en Chorrillos y Jesús María. Para las siguientes etapas del portafolio, la empresa evalúa oportunidades en otros distritos de Lima Moderna como San Miguel y Lince, donde identifica la mayor demanda del mercado.

Los dos primeros proyectos de la empresa en Lima sumarán alrededor de 260 unidades. El desarrollo del proyecto Orquídeas, en Chorrillos, tendrá departamentos desde 40 m² (un dormitorio) hasta unidades de 70 a 80 m² (tres dormitorios). En tanto, el proyecto en Jesús María contará con aproximadamente 120 a 130 departamentos.

Con esas iniciativas, la compañía proyecta un crecimiento en ventas por encima del 30% en 2026. “Queremos consolidar la experiencia que tenemos en provincias y traerla ahora a Lima”, señaló Salardi.

Crecimiento de Alegra en provincias

En provincias, Alegra Inmobiliaria concentra su operación en vivienda social y habilitación urbana para primera vivienda, con presencia en Piura, Chiclayo, La Libertad —Trujillo, Virú y Chao— y Chincha. La compañía desarrolla seis proyectos habitacionales y tres de lotes urbanizados, y entregó más de 1,500 viviendas en 2025; en Chao, su mayor proyecto ya supera las 5,000 unidades.

Para el 2026, la empresa continuará invirtiendo en este segmento, donde dispone de más de 3 millones de m² para desarrollar en los próximos cinco años. El crecimiento se concentrará en el norte —Piura, Lambayeque y La Libertad— y en el sur, donde evalúa oportunidades en Ica, Pisco y Chincha.

“El norte tiene alta demanda y todavía vemos mucho espacio para seguir creciendo”, agregó Salardi.

Meta de crecimiento al 2030

Como parte de su estrategia de largo plazo, Alegra Inmobiliaria proyecta alcanzar una facturación de US$100 millones al 2030, lo que implica crecer 2.5 veces su tamaño actual. Esta evolución estará impulsada por la consolidación de su presencia en Lima Moderna, a través del desarrollo sostenido de proyectos multifamiliares, y por el fortalecimiento de sus operaciones en provincias.

“El mercado de Lima Moderna sigue demandando vivienda”, señaló el ejecutivo, al destacar el potencial del sector y la estrategia de expansión en ambos frentes.