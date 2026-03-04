Alegra Inmobiliaria enfocará su expansión en Lima Moderna, el segmento con mayor dinamismo y demanda. (Foto: Lima Moderna).
Sandra Reyes
Sandra Reyes

DC Grupo Inmobiliario, holding con más de 40 años de trayectoria multisectorial, inicia una nueva etapa bajo la marca Alegra Inmobiliaria con una estrategia de expansión y diversificación. La compañía invertirá US$50 millones entre 2026 y 2027 en un nuevo paquete de proyectos multifamiliares en Lima Moderna. En paralelo, mantendrá su presencia en provincias con vivienda social y lotes de primera vivienda. ¿Cuál es la hoja de ruta de la compañía para crecer?

