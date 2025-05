Recientemente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que, junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se viene trabajando en una ley de financiamiento habitacional y un fondo de garantía para el desarrollo inmobiliario. Ya hay novedades sobre esta propuesta.

Tras ser consultado por Gestión, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), explicó que la propuesta inicialmente fue planteada por el gremio y forma parte del “shock desregulatorio” que busca ordenar el sistema actual.

Con el fondo de garantía para viviendas de interés social (VIS), que acorde con el MEF se trabajaría particularmente en la zona de Ancón, se buscaría agilizar los procesos de recuperación del dinero en caso que haya una ejecución de una garantía, es decir, cuando un beneficiario no pueda continuar pagando su crédito.

Actualmente, el Fondo MiVivienda ya cubre una parte del saldo insoluto -la deuda restante del crédito- cuando hay incumplimiento. Sin embargo, cuando el saldo pendiente es mayor que el valor comercial actual de la vivienda, se produce una pérdida que el Estado asume como cobertura de riesgo.

“Por ejemplo, si alguien toma un crédito por S/ 100,000 para comprar una vivienda, la dejo de pagar cuando debía S/ 30,000, el banco va a tener un predio garantizado porque tiene mayor valor. Pero si el saldo insoluto es mayor que el valor comercial hay una pérdida. En ese caso, el Estado asume esa pérdida, es una cobertura de riesgo”, precisó.

Sin embargo, los bancos han señalado que el procedimiento actual es lento y complejo, ya que deben pasar por procesos de liquidación antes de recuperar los fondos.

“Este fondo permitiría pagarle a los bancos una vez que se produce el default del cliente, mientras el banco hace todo el trámite correspondiente. Una vez que lo consigue, le devuelve al fondo el dinero que se le adelantó”, explicó.

Además, la iniciativa también buscaría permitir que trabajadores eventuales, como los del sector construcción, pesquería o agroexportación, accedan a créditos habitacionales, algo que actualmente es difícil debido a la irregularidad de sus ingresos.

En este caso, el fondo cubriría las cuotas de los meses en los que el trabajador no pueda pagar por falta de empleo.

“Como estas personas tienen ingresos que no son constantes, no son vistos como buenos clientes para un banco. Este fondo o parte de él también se destinaría a cubrir los meses en que una persona no pueda pagar sus cuotas. Ambas son dos buenas ideas y creemos que no sería una mala decisión impulsarlas”, añadió.