Policía desarrolla operativos de control de identidad en Sullana, Piura. ¿Es suficiente para acabar con la delincuencia? (Foto: PNP)
Policía desarrolla operativos de control de identidad en Sullana, Piura. ¿Es suficiente para acabar con la delincuencia? (Foto: PNP)
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Camila Vera
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El presupuesto destinado al orden público y seguridad en el Perú ha mostrado avances importantes en el último tramo. Mientras en 2019, año prepandemia, se asignaron poco más de S/ 12,100 millones, en 2025 la cifra superó los S/ 17,300 millones, un incremento de 42%, recabó este diario a partir de información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para este año, se registra recursos por más de S/ 16,220 millones, de momento.

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