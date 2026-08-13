PromPerú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano designó, a partir del 13 de agosto del 2026, a Ana Magdelyn Castillo Aransaenz en el puesto de confianza de Gerente General de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La medida se oficializó mediante la

Perfil y trayectoria

La experiencia profesional de la abogada Ana Magdelyn Castillo Aransaenz se ha desarrollado principalmente en los ámbitos jurídico, electoral y de gestión institucional.

A lo largo de su carrera ocupó cargos relevantes en organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde llegó a desempeñarse como secretaria general. Estas funciones le permitieron adquirir experiencia en asesoría jurídica, administración pública y gestión de procesos electorales.

En el 2016 fue designada viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, cargo desde el cual tuvo responsabilidades relacionadas con la protección del patrimonio cultural y el desarrollo de políticas para las industrias culturales.

Posteriormente, en el 2018, asumió como subsecretaria de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Luego se desempeñó como secretaria general de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), además de ejercer funciones relacionadas con las políticas de igualdad institucional.

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