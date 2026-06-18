El Gobierno designó a Enrique Michael Guevara Varela en el cargo de presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La medida se aprobó mediante la resolución ministerial Nº 180-2026-Mincentur.

Enrique Guevara Guevara es abogado de la Universidad César Vallejo, donde también obtuvo una maestría en Gestión Pública.

Recientemente, se desempeñaba como director general de la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa (Mindef), cargo que asumió el 11 de mayo de 2026.

También fue director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde enero del 2026.

Entre octubre del 2024 y noviembre del 2025 ejerció como Superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Antes de asumir la jefatura de Sunafil, se desempeñó en diversos cargos vinculados a la gestión pública y la fiscalización laboral, entre ellos: asesor de despacho en Sunafil, subgerente de Inspección del Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad y asistente de la Fiscalía Mixta Provincial Corporativa de Pataz.