Se estima pérdidas de S/100 millones por bloqueo en carretera que amenaza abastecimiento en Arequipa. Foto: Andina.
Se estima pérdidas de S/100 millones por bloqueo en carretera que amenaza abastecimiento en Arequipa. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La suspensión del tránsito en la Panamericana Sur, a causa de huaicos y derrumbes registrados entre Atico y Ocoña, ya habría generado pérdidas económicas cercanas a los S/100 millones, estimó la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA).

El presidente del gremio empresarial, César Fernández Fernández, explicó que uno de los principales impactos se concentra en el transporte de productos de primera necesidad. Decenas de camiones permanecen varados con cargamentos de pollo, frutas, tubérculos, verduras y recursos hidrobiológicos, parte de los cuales se habría perdido debido a los días de paralización.

A esta situación se suma el retraso en las cisternas que trasladan GLP, gas doméstico y otros insumos destinados a la industria arequipeña. Según la CCIA, esta interrupción ya viene generando problemas de abastecimiento en la ciudad.

Fernández sostuvo que el impacto alcanza a otros sectores de la economía regional y planteó modificar el trazado de la carretera en la zona más vulnerable, además de convertirla en una vía de doble calzada. La propuesta busca reducir los riesgos ante futuras emergencias y garantizar una circulación más fluida.

El tránsito continúa interrumpido en Arequipa por intensas lluvias y huaicos. Foto: composición EC
El tránsito continúa interrumpido en Arequipa por intensas lluvias y huaicos. Foto: composición EC

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Provías Nacional, moviliza maquinaria y personal para recuperar la transitabilidad en el sector Quebrada Onda, en Atico, provincia de Caravelí, donde los deslizamientos y huaicos provocados por las intensas lluvias interrumpieron el tránsito.

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