EL RUC Y SU BAJA DE OFICIO | Consultorio Tributario
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa el accionar que viene teniendo últimamente el Fisco, que está desconociendo o dando de baja -en muchos casos- a diversos números de RUC, sin mayor motivación o probanza plena de que supuestamente una empresa “no desarrolla actividades”.

Escuchemos este nuevo podcast, para entender lo que Sunat revisa y objeta, y los caminos de defensa que tenemos para que no se genere la baja de oficio del RUC, lo cual es perjudicial para muchos contribuyentes que tienne operaciones reales, facturas emitidas y cobranzas por hacer.

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