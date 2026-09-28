El costo de esperar a estar listos para implementar la IA es quedarse atrás, remarcó la socia senior en Londres y líder global de Tecnología e IA de McKinsey & Company, Kate Smaje.
El costo de esperar a estar listos para implementar la IA es quedarse atrás, remarcó la socia senior en Londres y líder global de Tecnología e IA de McKinsey & Company, Kate Smaje.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser una promesa para convertirse en una tecnología que redefine márgenes, productividad y modelos de negocio. Sin embargo, su adopción avanza en velocidades diferentes en América Latina: mientras la tecnología está disponible, las organizaciones enfrentan cuellos de botella en cultura, talento y gobierno. En ese contexto de presión por no quedarse atrás, McKinsey & Company presentó en su Forum Perú 2026 cuatro desaprendizajes que los líderes deben interiorizar para liderar esta ola tecnológica y no sucumbir en el intento.

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