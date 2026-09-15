En un encuentro de medios de comunicación, un tema que se puso sobre la mesa fue que el futuro de las empresas de noticias no es solo periodismo, “es liderazgo”. Así lo resumió Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía (Colombia), en el LATAM Media Leaders Summit 2026, que tuvo lugar en Lima, Perú.

“¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? Ronald Heifetz decía que un líder tiene que ayudar a su organización a enfrentar lo más doloroso, los retos más difíciles, sin abandonar su esencia. Eso es lo que básicamente tenemos que hacer. Antes los periodistas hablábamos del modelo de negocio, pero creo que la crisis [de la información] es tan profunda que estamos hablando nuevamente del producto", apuntó.

Credibilidad depende de la identidad

Otro tema que resaltó León es que hoy en día “lo más difícil es que la credibilidad depende de la identidad”.

“El nuevo desafío es cómo una información cruza fronteras de identidad [...] Tratamos de no ser militantes [...] Cómo logro que la información cruce líneas ideológicas, que la gente de derecha y de izquierda te crea. Qué estrategias tienes. Nosotros estamos tratando de explicar cada vez más la metodología [de nuestras investigaciones], esto lo sabemos, esto no lo sabemos. Me parece que tratar de separar los hechos de la opinión y la interpretación es cada vez más importante”, recomendó.

Inteligencia artificial

A ese liderazgo se suma el reto de “enfrentar” o “incorporar” a la inteligencia artificial (IA). León fue clara: la relación con las fuentes, poner derechos de petición, hacer visible lo que el poder quiere ocultar, entre otros, “eso no lo puede hacer la IA”.

“Como directora de un medio, he reforzado la unidad de investigación. Le he quitado recursos a tareas que se pueden hacer de manera más fácil [con la IA], como hacer hilos de Twitter. En La Silla Vacía estamos tratando de hacer menos historias que antes. Si antes hacíamos 4 historias grandes, ahora hacemos solo 2. Hoy hay una avalancha de información, entonces hacemos lo más valioso”, detalló.

La directora de La Silla Vacía citó a Marshall McLuhan: “El medio es el mensaje”. Si la IA es el medio, cómo cambia el mensaje. Bajo este análisis, reconoció que la IA está generando conversaciones, pero no reemplaza el criterio.

“Está amplificando esas conversaciones íntimas e individuales. La gente usamos la IA para tener conversaciones más inteligentes [...] Amplifica las conversaciones individuales, pero qué atrofia. Atrofia la conversación colectiva”, destacó.

Por ello, parte del liderazgo, reconoció, es identificar cómo los medios se convierten en espacios donde se pueda albergar conversaciones de gente que casi nunca se reúne, nunca se escucha.

Crear “tiempo” para el lector

Tomando como referencia a Byung-Chul Han, León comentó que como líder de un medio se puede crear tiempo pra la sociedad. En un contexto donde todo va muy rápido, los medios de comunicación deben plantearse como “desacelerar” al lector.

“Que el medio sea un espacio para la reflexión. En lugar de poner 1,000 historias para que haya clickbait, quizá es mejor hacer menos historias, pero más valiosas. Cuando se está recibiendo una ola de información, se busca un relato completo”, subrayó.

León también recordó a Jean-François Fogel, quien, incluso antes de conocer la IA ya decía que los medios nunca van a volver a ser “medios masivos de comunicación”.

“Él se murió antes de la IA. Pero, tengo la impresión que hubiera dicho que lo que importa es la relación de confianza. No va a ser [una audiencia] masiva, enorme, pero con lo que tengas, construir confianza. Apostar por una transparencia radical [...]”, precisó.

Cinco “pasos” en el liderazgo

La directora de La Silla Vacía resaltó cinco puntos y cambios que deben considerarse en este objetivo de liderazgo en los medios de comunicación:

De producir a elegir: la IA puede producir cien ideas, cien titulares, cien explicaciones. El valor del director pasa a ser decidir qué merece hacerse.

la IA puede producir cien ideas, cien titulares, cien explicaciones. El valor del director pasa a ser decidir qué merece hacerse. De audiencia a comunicad: la métrica tradicional era cuántos usuarios tenemos. La pregunta ahora es cuántas personas quieren que esta institución exista.

la métrica tradicional era cuántos usuarios tenemos. La pregunta ahora es cuántas personas quieren que esta institución exista. De contenido a conocimiento: de la historia al hallazgo informativo verificado.

de la historia al hallazgo informativo verificado. De publicar a convocar: de narrar la sociedad a un lugar donde la sociedad puede encontrarse.

de narrar la sociedad a un lugar donde la sociedad puede encontrarse. De concentrar credibilidad a distribuirla: kits de información, republicación, medios regionales, profesores, universidades, gremios, líderes sociales.

Con todo ello en mente, fue enfática: “Si la historia no es el eje de lo que hacemos, qué hacemos”. Además, remarcó: “Liderar también significa proteger la institución. El director tiene que ser muy político en defensa de la institución y muy poco partidista en la producción del periodismo”.

Ruido alrededor de la información

En otro momento, Gabriel Escobar, editor y vicepresidente senior de The Philadelphia Inquirer (Estados Unidos), se enfocó en la era de incertidumbre y redistribución del poder.

“La ventaja que tenemos es que somos periodistas profesionales de vocación y de pasión. No somos voces gritando en la calle, tenemos un proceso rígido para producir las noticias. La competencia es el ruido. Y como periodistas profesionales nos tenemos que distinguir”, comentó.

Gabriel Escobar, editor y vicepresidente senior de The Philadelphia Inquirer, Estados Unidos. Foto: Gestión

Sobre el ruido comunicativo, Escobar resaltó que a tecnología ayuda a contrarrestarlo, con la posibilidad de “personalizar” la noticia. Puso como ejemplo que en el medio tienen un portafolio de Newsletters amplio y este año van a comenzar con un sistema para personalizar la noticia dependiendo de la zona geográfica a través del código postal.

Añadió: “La ventaja que tenemos hoy en día, más allá de ser profesionales es que la gente está confundida, está buscando la dirección, la orientación periodística. En el The Philadelphia Inquirer, que va a cumplir 200 años, hemos tenido en los últimos 10 años éxito, en el sentido de que hemos podido establecer lazos con la comunidad [...]”.