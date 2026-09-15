Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores, advirtió a Gestión que las diferencias tributarias cobrarán más importancia cuando los inversionistas puedan operar en las bolsas integradas de Perú, Chile y Colombia.

“En el mercado financiero el movimiento es inmediato”, señaló. Si una operación encuentra mejores condiciones en otra plaza, “el arbitraje funciona de manera automática”, añadió.

El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, indicó que tras la fusión de las tres bolsas, solo en el Perú se pagará impuestos. Consideró ideal que el Perú elimine el impuesto de 5% a las ganancias de capital en bolsa para que los tres países sean competitivos (Gestión 14.09.2026).

Pichihua precisó que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) expondrá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los elementos que observa en el mercado. No pidió eliminar el impuesto peruano ni propuso una nueva tasa. “No somos los competentes en política tributaria, eso le corresponde al Ministerio”, afirmó.

La diferencia entre países

En Perú, las ganancias que obtiene una persona natural por vender acciones u otros valores mobiliarios están sujetas a una tasa efectiva de 5%, conforme a las reglas de la Sunat.

Chile cobra durante el 2026 un impuesto único de 10% a determinadas ganancias por la venta de valores con presencia bursátil. Su Congreso aprobó una reforma que contempla eliminarlo desde el 2027.

Colombia ya exonera las utilidades por vender acciones inscritas en su bolsa cuando un mismo beneficiario real no transfiere más del 3% de las acciones en circulación de la empresa durante el año, según su estatuto tributario.

Pichihua sostuvo que Perú podría perder parte de las ventajas que tenía frente a otras plazas a partir del próximo año. Por ello, la SMV pondrá las diferencias a consideración del MEF para que las tome en cuenta al evaluar la política tributaria del mercado de valores.

Los regímenes de los tres países no son idénticos. Tampoco basta con cursar una orden en Chile o Colombia para dejar de pagar impuestos en Perú: el tratamiento depende del contribuyente, del valor negociado y las condiciones de cada operación.

Comisión presidencial

El Gobierno anunció una comisión presidencial para abordar una reforma de los mercados financieros y de capitales. Pichihua indicó que la SMV podrá conversar sobre los cambios regulatorios cuando se conozcan los alcances y lineamientos de ese grupo. No adelantó medidas para la comisión ni afirmó que vaya a revisar el impuesto a las ganancias de capital.

Sí expuso los principios que, a su juicio, deben orientar los cambios en el mercado. Los reguladores toman como referencia los estándares de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y los principios que examina la OCDE en materia de mercados financieros y gobierno corporativo, explicó. La SMV participa en los comités de la OCDE que evalúan esas materias y debe identificar qué ajustes acercarían las reglas peruanas a dichos estándares.

“Queremos trabajar sobre la base de estándares, los más altos estándares internacionales”, sostuvo el funcionario. Esa revisión debe cuidar dos obligaciones del regulador: promover el desarrollo del mercado y proteger al inversionista mediante información suficiente para decidir, añadió. Reducir las exigencias para una empresa que busca financiamiento exige encontrar ese equilibrio, dijo.

Listar en otra bolsa

Pichihua también ve una posible desventaja para las empresas emisoras de títulos. Si colocar valores resulta más sencillo o menos costoso en uno de los mercados integrados, algunas empresas podrían elegir esa plaza en vez de Perú.

La SMV busca reglas equivalentes con sus pares para evitar el “arbitraje regulatorio”. De lo contrario, las empresas podrían decidir que, “en vez de enlistar en Perú, prefieran irse a otra plaza”, advirtió Pichihua.

El regulador evalúa hasta dónde puede reducir los costos y trámites previos a una emisión sin privar al inversionista de información para decidir. “Al inversionista se le protege brindándole información necesaria y suficiente para que tome la decisión”, dijo el superintendente, tras mencionar las facilidades que ya ofrece el mercado alternativo de valores y el uso de prospectos simplificados.

Agenda. Juan Pichihua no anunció una reforma adicional para este año, aunque abrió la posibilidad de modificar la agenda regulatoria 2026-2027 de la SMV ante los cambios que avanzan en otros mercados de la región. “Aparecen estas cosas, pueden modificar tu agenda temprana”, señaló.

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