Arbitraje. Se activa de inmediato si una operación encuentra mejores condiciones en otra plaza, afirma Pichihua.
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Víctor Melgarejo
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La reforma aprobada en Chile para eliminar desde el 2027 el impuesto a ciertas ganancias bursátiles pone bajo atención el tratamiento que ofrece Perú.

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