Emiliano Cáceres, gerente general de ASAB Perú , se refirió a la próxima inscripción de la cámara de compensación del mercado de valores.
Emiliano Cáceres, gerente general de ASAB Perú , se refirió a la próxima inscripción de la cámara de compensación del mercado de valores.
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La integración de los tres países que forman parte de nuam (Chile, Colombia y Perú) es inminente. Por ello, las supervisoras de cada país han venido realizando reformas a fin de uniformizar sus estándares, ¿cómo va el avance?

TE PUEDE INTERESAR

AFP Integra ve baja probabilidad de octavo retiro de fondos, ¿por qué?
Accionistas de Credicorp se quedarán sin dividendo extraordinario: así lo explica su CFO
La criptomoneda que gana más que bitcoin este año, ¿se puede adquirir en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.