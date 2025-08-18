Credicorp pagó más de S/ 1,577 millones a la Sunat pero seguirá con impugnación legal (Imagen: Andina)
Credicorp pagó S/ 1,577 millones a la Sunat por resoluciones de determinación y multa a su subsidiaria Grupo Crédito. Sin embargo, anunció que impugnará ambas resoluciones tributarias.

