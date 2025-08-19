El mercado de valores peruano sigue captando nuevos inversionistas, sin embargo, aún afronta muchos desafíos para convertirse en un canal importante para el financiamiento de la economía real.

Bajo este escenario, el Banco Mundial ha sugerido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la apertura a bolsa, al menos parcialmente, del capital de empresas del Estado como una medida que podría tener un efecto catalizador para el mercado accionario.

Sostiene que la experiencia internacional con el listado de empresas del sector público ha sido mixta, en algunos casos impulsó el mercado accionario en tanto que en otros no.

“En principio, la experiencia indica que para ampliar la posibilidad de que este listado sea catalizador se requiere de una buena elección de las empresas públicas a listar; esto es, debe tratarse de empresas con buena gestión y gobierno corporativo y que sean rentables”, se lee en la hoja de ruta elaborada por el organismo multilateral.

Además, se requiere que exista ya un pipeline de empresas privadas identificado que aproveche el “boom” que puede traer el listado de las empresas públicas, agrega.

Confianza

Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, califica como positiva la propuesta del BM, pues el mercado bursátil no es solo una fuente de financiamiento para las empresas privadas.

La plaza local es una buena opción de fondeo para las empresas que quieren conseguir capital para crecer, es una fuente de expansión como lo es el sistema bancario, pero el éxito dependerá de que puedan ganarse la confianza de los inversionistas, alertó.

Sostuvo que, si bien este planteamiento abriría el abanico de alternativas de inversión para los peruanos, el éxito dependerá del atractivo que ofrezcan estos títulos y para ello las entidades del Estado deberán cumplir con determinados lineamientos.

“El mercado público exige el cumplimiento de ciertos estándares de buen gobierno corporativo, eso va a definir si los inversionistas tendrán apetito o no por las acciones de una institución”, explicó.

En la medida en que el inversionista cuente con la información necesaria de la empresa para tomar una decisión, logrará confiar en los activos y decidirá invertir, acotó.

Luis Eduardo Falen, profesor de la Universidad del Pacífico, también señala que abrir el accionariado de las empresas del Estado ayudaría al mercado de valores.

“Al tener más nombres hay más opciones para los inversionistas, hoy no tienen exposición local a petróleo, por ejemplo, y si quieren activos del sector eléctrico los nombres son limitados, solo hay dos o tres”, expresó.

Identificación

En este contexto, señala el BM, el primer paso debe ser la identificación de empresas públicas que potencialmente cumplan con el requisito anterior o al menos su incorporación a programas de preparación de empresas.

“Podría, por ejemplo, comenzarse a trabajar con las empresas bajo Fonafe. El apoyo político para el listado es crítico”, precisó.

Ramos también refiere que hay buenas oportunidades de negocio, aunque no es fácil cumplir con los estándares, especialmente, de buen gobierno corporativo.

“El inversionista quiere poner una cantidad de dinero para recibir algo más en un horizonte temporal, por lo tanto, debe ser una empresa con fundamentos de crecimiento y su información debe ser abierta al público”, detalló.

Según Falen, el valor de la acción de una empresa es un reflejo de su capacidad de flujo de caja, por lo que si no tiene una buena gestión el precio se verá afectado negativamente.

Se necesita empresas saneadas financieramente

A nivel de deuda pública, la inversión es atractiva porque cuentan con el respaldo del Gobierno, pero en las acciones es difícil que esto llame la atención de los ciudadanos, dijo Luis Eduardo Falen.

“Se necesita empresas financieramente saneadas con un directorio adecuado, es decir, con directores independientes, no vemos hoy entidades públicas con esas características”, manifestó.

En Colombia, mencionó, está Ecopetrol con accionariado público y privado, pero en Perú tenemos a Petroperú cuya estabilidad financiera no es la que debería.

